Це був дуже корисний візит у регіон Близького Сходу, в регіон Затоки: домовилися про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю – звернення Президента
Це був дуже корисний візит у регіон Близького Сходу, в регіон Затоки: домовилися про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю – звернення Президента

30 березня 2026 року - 20:03

Президент і перша леді вшанували пам’ять українців, яких убили російські окупанти в Бучі

31 березня 2026 року - 14:36

Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Болгарії спілкування з журналістами

30 березня 2026 року - 21:15

Україна та Болгарія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки

30 березня 2026 року - 20:31

Співробітництво у сфері безпеки та енергетична підтримка: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Болгарії

30 березня 2026 року - 20:21

Участь Президента в заходах до четвертої річниці звільнення Бучі від російських окупантів
Участь Президента в заходах до четвертої річниці звільнення Бучі від російських окупантів

31 березня 2026 року - 14:25

Президент і перша леді вшанували пам’ять українців, яких убили російські окупанти в Бучі

31 березня 2026 року - 14:36

Президент і перша леді вшанували пам’ять українців, яких убили російські окупанти в Бучі

У четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять українців, яких убили та закатували російські загарбники в лютому – березні 2022 року.

Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки до меморіалу, розташованого на території церкви Святого апостола Андрія Первозваного та всіх святих Православної церкви України.

Пам’ять загиблих українців також ушанували керівники й представники парламентів Австрії, Албанії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Фінляндії, Хорватії, Європейського парламенту, парламентських асамблей НАТО та ОБСЄ.

Лампадки до меморіалу встановили й жителі Бучі. Президент і перша леді поспілкувалися з ними та висловили співчуття у зв’язку із загибеллю рідних і близьких людей.

Російські загарбники тримали Бучу в окупації 33 дні: з 27 лютого до 31 березня 2022 року. За цей час загинула 561 цивільна людина, серед них – 12 дітей.

Участь Президента в заходах до четвертої річниці звільнення Бучі від російських окупантів

31 березня 2026 року - 14:25
