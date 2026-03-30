Президент і перша леді вшанували пам’ять українців, яких убили російські окупанти в Бучі

У четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять українців, яких убили та закатували російські загарбники в лютому – березні 2022 року.

Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки до меморіалу, розташованого на території церкви Святого апостола Андрія Первозваного та всіх святих Православної церкви України.

Пам’ять загиблих українців також ушанували керівники й представники парламентів Австрії, Албанії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Фінляндії, Хорватії, Європейського парламенту, парламентських асамблей НАТО та ОБСЄ.

Лампадки до меморіалу встановили й жителі Бучі. Президент і перша леді поспілкувалися з ними та висловили співчуття у зв’язку із загибеллю рідних і близьких людей.

Російські загарбники тримали Бучу в окупації 33 дні: з 27 лютого до 31 березня 2022 року. За цей час загинула 561 цивільна людина, серед них – 12 дітей.