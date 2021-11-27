Президент і перша леді вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні

У День пам’яті жертв голодоморів Президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською взяли участь у заході зі вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні, який відбувся в Національному музеї Голодомору-геноциду.

Президентське подружжя поклало до скульптури «Гірка пам'ять дитинства» символічні композиції з колосків.

Пам'ять жертв голодоморів також ушанували керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Була оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого розпочалася всеукраїнська акція «Запали свічку».

Присутні на церемонії діти передали Главі держави та першій леді запалені лампадки, які Володимир та Олена Зеленські встановили на Алеї чорних дощок.

Президент і перша леді також відвідали Національний музей Голодомору-геноциду, де ознайомилися з його експозицією.