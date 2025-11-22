Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років, а також жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років, а також жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років.

В Успенському соборі Києво-Печерської лаври Глава держави з дружиною взяли участь у молитовному заході в пам’ять про жертв голодоморів в Україні.

Після завершення молитви Володимир та Олена Зеленські, представники військово-політичного керівництва та духовенства пройшли ходою до Національного музею Голодомору-геноциду.

Президент і перша леді поклали колоскові композиції до монумента «Гірка пам'ять дитинства».

«Ми всі знаємо, як і чому мільйони наших людей загинули, заморені голодом, мільйони не народилися. І ми знову захищаємося від Росії, яка не змінилася й знову несе смерть. Ми маємо бути єдині в нашому захисті так само, як ми єдині у збереженні нашої національної пам’яті», – зазначили Володимир та Олена Зеленські у спільному дописі.

Президент і перша леді закликали українців сьогодні, о 16:00, запалити свічки біля свого вікна в пам’ять про всіх дітей, жінок і чоловіків, які загинули від Голодомору.