Президент і перша леді взяли участь у церемонії прощання з Патріархом Філаретом

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії прощання з Почесним Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.

«Він доклав багато зусиль, щоб в Україні була своя помісна Церква. Без його наполегливості та сміливості не уявити історію української самостійності, нашої духовної незалежності та розбудови справді своєї сильної держави. Памʼятаємо. Шануємо. Будемо вдячні», – написали Володимир і Олена Зеленські у своїх соціальних мережах.

Прощання відбулось у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві. Президент і перша леді віддали шану Патріарху Філарету та висловили особисті співчуття предстоятелю Православної Церкви України, Блаженнійшому Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.