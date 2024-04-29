Президент і перша леді зустрілися з Її Королівською Високістю герцогинею Единбурзькою Софі

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська в Києві вчора зустрілися з Її Королівською Високістю герцогинею Единбурзькою Софі, дружиною Принца Едварда, брата британського монарха Короля Чарльза ІІІ. Це перший від початку повномасштабного російського вторгнення візит члена королівської родини Великої Британії в Україну.

Президентське подружжя подякувало герцогині за приїзд.

«Ми дуже цінуємо підтримку народу Великої Британії, зокрема, вдячні за притулок для наших біженців із перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Також дуже вдячні за всі пакети військової допомоги вашого уряду та прем’єр-міністрів. Це надзвичайно важливо для наших військових», – наголосив Володимир Зеленський.

Олена Зеленська подякувала гості за боротьбу із сексуальним насильством на війні. Зокрема, за онлайн-участь у міжнародній конференції «Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки». Захід відбувся в березні в Києві за підтримки Великої Британії.

«Це був потужний адвокаційний захід для просування теми виплати проміжних тимчасових репарацій для постраждалих. Зараз перші 50 людей проходять процес ідентифікації. Після цього вони отримають виплати. У результаті реалізації проєкту очікується значне збільшення кількості свідчень та справ, які будуть задокументовані», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді відзначила допомогу Великої Британії в організації національного судового рослідування російських воєнних злочинів та участь у Коаліції за повернення українських дітей, яких держава-агресорка РФ утримує в полоні.

Олена Зеленська також запросила гостю на екскурсію до Національного заповідника «Софія Київська».

«Софія Київська – живий доказ нашої стародавньої державності й культури, яких ані відібрати, ані привласнити, ані скасувати», – акцентувала перша леді.