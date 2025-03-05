Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Сьогодні наші команди – України та Америки – почали працювати над зустріччю – звернення Президента
Сьогодні наші команди – України та Америки – почали працювати над зустріччю – звернення Президента

5 березня 2025 року - 19:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент і Прем’єр-міністр Бельгії обговорили продовження підтримки України

6 березня 2025 року - 14:54

Президент провів телефонні розмови з главами урядів Німеччини, Португалії, Словенії та Нідерландів

5 березня 2025 року - 19:12

Сьогодні наші команди – України та Америки – почали працювати над зустріччю – звернення Президента

5 березня 2025 року - 19:05

Санкційна політика та наближення справедливого миру: в Офісі Президента відбулася зустріч із Послом Туреччини

4 березня 2025 року - 22:21

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Королівства Бельгія
Робочий візит Президента України до Королівства Бельгія

6 березня 2025 року - 14:50

Перейти до всіх галерей

Президент і Прем’єр-міністр Бельгії обговорили продовження підтримки України

6 березня 2025 року - 14:54

Президент і Прем’єр-міністр Бельгії обговорили продовження підтримки України

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

Глава держави подякував за допомогу з боку Бельгії та бельгійського народу, зокрема за рішення передати Україні літаки F-16 та за підготовку українських пілотів і технічного персоналу. 

Під час зустрічі обговорили підтримку в досягненні справедливого й тривалого миру для України та надання надійних гарантій безпеки. Володимир Зеленський поінформував про підготовку європейського плану для наближення миру й запросив Прем’єр-міністра Бельгії взяти участь у роботі над ним.

Окрема увага – оборонній допомозі Україні. Зокрема, ішлося про постачання артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиції у внутрішнє виробництво далекобійних дронів і ракет.

Крім того, лідери обговорили підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Президент запросив Прем’єр-міністра Бельгії відвідати Україну з візитом.

ф

Робочий візит Президента України до Королівства Бельгія

6 березня 2025 року - 14:50
Версія для друку