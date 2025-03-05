Президент і Прем’єр-міністр Бельгії обговорили продовження підтримки України

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

Глава держави подякував за допомогу з боку Бельгії та бельгійського народу, зокрема за рішення передати Україні літаки F-16 та за підготовку українських пілотів і технічного персоналу.

Під час зустрічі обговорили підтримку в досягненні справедливого й тривалого миру для України та надання надійних гарантій безпеки. Володимир Зеленський поінформував про підготовку європейського плану для наближення миру й запросив Прем’єр-міністра Бельгії взяти участь у роботі над ним.

Окрема увага – оборонній допомозі Україні. Зокрема, ішлося про постачання артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиції у внутрішнє виробництво далекобійних дронів і ракет.

Крім того, лідери обговорили підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Президент запросив Прем’єр-міністра Бельгії відвідати Україну з візитом.