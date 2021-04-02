Президент ініціював невідкладну ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва».

Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради Президент України (після консультацій з Вищою радою правосуддя).

У демократичному суспільстві повага й довіра до суду мають бути безумовними. Але там, де вмирає довіра, закінчується й демократія. ОАСК мав достатньо часу, щоб одуматися, подивитися на себе в дзеркало та віднайти там прості речі, які так шукають у ньому суспільство й держава, – справедливість, неупередженість і чесність. Замість цього бачимо чергові скандали з «плівками», корупцію пов’язаних осіб із забитими грошима сейфами та численні сумнівні рішення. Довіра до Окружного адміністративного суду м. Києва втрачена.

«Сьогодні я вношу до парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону», – прокоментував Глава держави.

Стара, неефективна судова система не спроможна забезпечити запит українців на справедливість. Поданий законопроект засвідчує вірність Президента своїм обіцянкам щодо повного очищення судової системи, яка втратила довіру громадян України.