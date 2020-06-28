Президент ініціює розгляд змін до бюджету на поточний рік щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати

Президент України Володимир Зеленський подає на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік» щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до п’яти тисяч гривень з 1 вересня поточного року. Про це повідомила заступник керівника Офісу Глави держави Юлія Ковалів.

«Це важливий законопроект, який сьогодні вноситься Президентом до парламенту», – сказала вона під час брифінгу у Києві та додала, що «це перший крок для підняття соціальних гарантій громадянам».

Очікується, що Верховна Рада розгляне та затвердить зміни до основного фінансового документа до кінця серпня «на позачерговій сесії, яка буде скликана для розгляду законопроекту», зазначила заступник керівника Офісу Президента.

За словами Юлії Ковалів, відповідно до запропонованих змін до бюджету, основним джерелом для фінансування таких збільшених заробітних плат стане насамперед економія на обслуговуванні державного боргу.

Крім того, заступник керівника Офісу Президента нагадала, що минулого тижня Кабінет Міністрів схвалив макроекономічний прогноз на наступний рік, у якому також передбачено двоетапне підвищення мінімальної зарплати – до 6000 та 6500 гривень у 2021 році.

«На цій базі плануватиметься бюджет на 2021 рік, який, як передбачено законом, буде подано урядом до парламенту 15 вересня цього року», – констатувала Юлія Ковалів.