Президент ініціює створення комісії, яка перевірить виконання робіт з подолання наслідків повеней на Івано-Франківщині

Президент України Володимир Зеленський ініціює створення державної комісії, яка перевірить виконання робіт з подолання наслідків літніх повеней в Івано-Франківській області та витрати коштів, що були виділені на ці заходи.

«До цього була комісія, її організовував Чернишов (міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. – Ред.). Ми зараз сформуємо ще одну комісію, яка перевірить усі потреби, всі помилки. Одна справа, що держава виділяє гроші – а треба перевіряти, куди ці гроші пішли», – сказав він під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Івано-Франківщину.

За словами Президента, в області треба реалізувати комплекс заходів із запобігання негативним наслідкам повеней.

«Повені можуть бути і в майбутньому, нам треба дуже швидко повністю підготуватися до цього ризику», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що ознайомився з перебігом реконструкції доріг у селищі Ланчин, яке постраждало від стихії. На його переконання, в галузі дорожнього будівництва процес відновлення просувається добре. Але залишилося багато питань щодо ліквідації наслідків повені.

«На жаль, багато чого не зроблено. Бачив це і розмовляв з людьми. Вважаю, що техніка, люди, виконавці не можуть приїжджати, працювати пару тижнів і їхати. Так не може бути», – зауважив Президент, додавши, що роботи мають виконуватися регулярно.

Глава держави наголосив на необхідності фундаментальної реформи на місцях для покращення якості життя у селах. За його словами, є ОТГ, де розбиті дороги, застарілі лікарні тощо.