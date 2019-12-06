Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил України
Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил України

6 грудня 2019 року - 09:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський закликав парламент невідкладно скасувати так звані соєві правки

18 грудня 2019 року - 11:46

Президент ініціює зменшення концентрації сільгоспземлі в одних руках до 10 тисяч гектарів після відкриття ринку

18 грудня 2019 року - 11:32

Олена Зеленська відвідала знакові для азербайджанців місця та завітала до Українського культурно-освітнього центру в Баку

17 грудня 2019 року - 20:03

В Офісі Президента обговорили проведення форуму волонтерів у лютому 2020 року

17 грудня 2019 року - 19:20

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Азербайджану
Офіційний візит Президента України до Азербайджану

17 грудня 2019 року - 08:51

Перейти до всіх галерей

Президент ініціює зменшення концентрації сільгоспземлі в одних руках до 10 тисяч гектарів після відкриття ринку

18 грудня 2019 року - 11:32

Президент ініціює зменшення концентрації сільгоспземлі в одних руках до 10 тисяч гектарів після відкриття ринку

У межах відкриття ринку землі в Україні необхідно встановити можливість володіти землею площею не більше 10 тис. га. З відповідною ініціативою виступив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з фермерами в с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області.

«Було питання щодо концентрації. Депутати спочатку внесли норму про понад 200 тис. гектарів. Згоден, це дуже багато. До комітету дійшла цифра 20 тис. Давайте від одного до 10 тисяч гектарів – і розглядати на комітеті. Запропонуємо цифру, зменшимо концентрацію», – сказав Глава держави.

Крім того, Президент заявив, що після ухвалення закону щодо земельної реформи буде певний підготовчий етап до повноцінного запуску ринку.

«Мораторій можна буде зняти тільки після ухвалення та підписання закону. А потім потрібно ще працювати з реєстрами, щоб усе було чисто. І ринок може запрацювати тільки через рік, восени. Тому що повинна бути довга підготовка до продажу землі», – зазначив Володимир Зеленський.

Також Глава держави запевнив фермерів, що побоювання стосовно рейдерства після запровадження ринку землі безпідставні, оскільки держава захищатиме власників.

«Нехай люди не бояться, що забиратимуть землі, будемо захищати людей. Питання з продажем іноземцям вирішили – правки внесли», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський уточнив, що питання продажу землі іноземцям буде винесене на всеукраїнський референдум уже після відкриття ринку.

Версія для друку