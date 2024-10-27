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Президент: Коли Україна отримає запрошення в НАТО, це стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії

28 жовтня 2024 року - 21:02

Президент: Коли Україна отримає запрошення в НАТО, це стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії

Сьогодні маємо шанс перемогти у Східній Європі, щоб потім не воювати на північному, інших східних фронтах, на півдні чи в африканських країнах. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у Рейк’явіку під час виступу на саміті Україна – Північна Європа.

Глава держави подякував Ісландії, Швеції, Данії, Фінляндії та Норвегії за пакети військової допомоги та підтримку українського оборонного виробництва.

Президент закликав приєднатися до оснащення бригад, збільшити інвестиції у виробництво зброї в Україні, зокрема ракет великої дальності, безпілотників і систем РЕБ, та у закупівлю артилерійських боєприпасів для українських воїнів у третіх країнах, а також вжити заходів щодо тіньового флоту РФ.

«Ми бачимо, що Путін нарощує виробництво зброї, а режими-ізгої, як-от Пхеньян, допомагають йому із цим. Наступного року, наскільки ми розуміємо, Путін має намір зрівнятися з ЄС у виробництві боєприпасів. Ми можемо запобігти цьому лише зараз», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо він наголосив на тому, що для України важливо отримати запрошення приєднатися до Північноатлантичного Альянсу.

«​Коли Україна отримає запрошення в НАТО, це стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії. Росія має припинити свою агресивну поведінку, і це починається з відмови від своїх амбіцій щодо України», – зауважив Глава держави.

Усі озвучені пункти – частина Плану перемоги. Президент закликав підтримати План, втілити всі його пункти та допомогти в роботі з тими партнерами, які поки що налаштовані скептично.

Саміт Україна – Північна Європа у Рейк’явіку – уже четвертий у такому форматі. Третій відбувся у Стокгольмі (Швеція) цьогоріч у травні. Два попередні провели торік: в Осло (Норвегія) у грудні та в Гельсінкі (Фінляндія) у травні.

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