Президент: Кожне «сьогодні» – найкращий момент, щоб притиснути Росію сильніше

Україна заслуговує на те, щоб наступний рік став роком миру. Про це Президент Володимир Зеленський заявив, звертаючись до учасників спеціальної сесії Європейського парламенту у зв’язку з тисячним днем повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Глава держави подякував за підтримку України, Формули миру, українського народу – його стійкості, здатності відновлювати безпеку навіть після найбільш руйнівних масових атак з боку Росії.

«Дякую за те, що жоден із тисячі днів цієї жахливої війни не став днем зради наших спільних європейських цінностей», – сказав Володимир Зеленський.

Президент закликав посилити санкції проти Росії та зробити все, щоб закінчити війну чесно й справедливо.

Окремо він наголосив на тому, що зараз біля кордону з Україною – 11 тисяч північнокорейських військових, цей контингент може зрости до 100 тисяч.

«Поки деякі європейські лідери думають про можливість виграти якісь вибори чи щось на кшталт цього за рахунок України, Путін зосереджений на тому, щоб виграти цю війну. Він не зупиниться сам. Що більше в нього часу, то гіршими стають умови. Кожне «сьогодні» – найкращий момент, щоб притиснути Росію сильніше», – переконаний Володимир Зеленський.