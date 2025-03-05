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Робочий візит Президента України до Королівства Бельгія
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Президент мав аудієнцію в Короля бельгійців Філіпа

6 березня 2025 року - 22:01

Президент мав аудієнцію в Короля бельгійців Філіпа

Під час робочого візиту до Бельгії Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Його Величності Короля бельгійців Філіпа.

Глава держави подякував за підтримку України та українців з боку Бельгії впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії.

Президент також відзначив позицію Бельгії щодо досягнення справедливого й тривалого миру для України. Володимир Зеленський зазначив, що Україна розраховує на участь Бельгії в роботі над підготовкою перших кроків до закінчення війни.

Президент закликав Його Величність Короля сприяти в поверненні незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей.

Окремо йшлося про переговорний процес щодо вступу України в ЄС. Президент висловив сподівання, що Бельгія підтримає відкриття всіх кластерів цього року.

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Робочий візит Президента України до Королівства Бельгія

6 березня 2025 року - 14:50
У Брюсселі Президент України зустрівся з Президенткою Європейської комісії і Президентом Європейської ради та взяв участь у спеціальному засіданні Євроради, 6 березня 2025 року.
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