Президент: Ми налаштовані успішно втілити дієву судову реформу, щоб в Україні працювали лише чесні, незалежні та справедливі суди

В Україні буде реалізовано дієву судову реформу, яка гарантуватиме право кожного громадянина на чесний, незалежний та справедливий суд. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Розвиток правосуддя» у Києві.

Глава держави нагадав, що провести судову реформу обіцяла кожна влада в Україні, але в результаті суди залишалися нереформованими, корумпованими та неефективними.

«Ми налаштовані розірвати це замкнене коло. Чесний і справедливий суд – це саме та частина моєї президентської програми, від якої значною мірою залежить виконання багатьох інших частин», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що найкращі антикорупційні органи втрачають сенс, якщо корупціонери уникають справедливого покарання в судах.

«На законодавчому рівні ми можемо запровадити найкращі умови для залучення інвестицій, але це не працюватиме, якщо інвестор не зможе захистити свої інвестиції саме тут, в українському суді. Крім того, успішна судова реформа в Україні є каталізатором нашої інтеграції в ЄС і НАТО», – додав Глава держави.

Президент зауважив, що забезпечення права на чесний і незалежний суд – це базовий принцип будь-якої демократичної держави.

«Це довіра. Це відчуття захищеності та справедливості – тих речей, що, на жаль, були дефіцитом для українців довгий час», – наголосив Володимир Зеленський.

Також Президент виокремив основні проблеми судової системи. Однією з них є нестача нових суддів, що призводить до надмірного навантаження на систему та проблем з доступом до правосуддя.

«Через відсутність майже третини суддів громадяни змушені місяцями, а інколи й роками очікувати на розгляд своєї справи», – зазначив він.

У цьому контексті Глава держави наголосив на важливості відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і вдосконаленні процедури добору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

«Систему мають заповнити професійні та порядні судді, які зможуть змінити стійке негативне ставлення людей до цієї професії та відновити довіру українців до судової гілки влади», – сказав Президент.

За словами Володимира Зеленського, ще однією проблемою є брак доброчесних та незалежних суддів.

«Це – глобальні, можна сказати, хронічні недуги, що існують роками та потребують структурних, глибоких змін. Зокрема – змін законодавчих», – наголосив Глава держави.

Президент зазначив, що важливим є усунення зловживань та забезпечення прозорості суду.

«Дієвим кроком на цьому шляху можуть стати ІТ-рішення. За аналогією з державними послугами у смартфоні ми прагнемо – і обов’язково зробимо – «суд у смартфоні». Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань», – сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що громадяни мають брати безпосередню участь у здійсненні правосуддя.

«Ми запроваджуємо в країні народовладдя, а це – не лише місцеві та всеукраїнські референдуми. Одним з його інструментів є суд присяжних. Наразі готові два законопроекти, що дадуть старт його роботі», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський заявив, що модель і формат суду присяжних в Україні детально обговорюватимуться.

Також, за словами Президента, актуальною є реформа Конституційного Суду України.

«На жаль, цей орган став синонімом недовіри, і сьогодні вже йдеться не про її відновлення, а про фактично побудову цієї довіри з нуля. Формат, у якому має працювати КСУ, – це прозорий добір суддів, доброчесність, етика, чіткі процедури та порядок ухвалення рішень», – зауважив Президент.

Глава держави нагадав, що для пошуку шляхів розв’язання вищевказаних питань він утворив Комісію з питань правової реформи.

«Це експертна, неполітизована платформа для підготовки стратегічної візії – тобто комплексу законодавчих змін, що усунуть недоліки та дадуть відповідь на питання, яку судову систему матиме Україна через кілька років та за яких умов ми досягнемо міжнародних стандартів здійснення правосуддя», – резюмував Володимир Зеленський.