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Підсумкова пресконференція Президента України
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Президент: Ми підтримуємо виробництво БпЛА для війська і наступного року виготовимо 1 млн FPV-дронів

19 грудня 2023 року - 22:45

Президент: Ми підтримуємо виробництво БпЛА для війська і наступного року виготовимо 1 млн FPV-дронів

Президент України Володимир Зеленський висловився на підтримку збільшення виробництва вітчизняних дронів, розвитку інфраструктури для підготовки операторів БпЛА та спеціальних підрозділів в українському війську. Про це Глава держави заявив під час підсумкової пресконференції в Києві.

«Я позитивно ставлюся до збільшення виробництва дронів. І спеціальних підрозділів. Повинна бути інфраструктура щодо керування дронами. Найліпша, не радянська, а дуже-дуже проста, щоб використовувати дуже швидко», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент наголосив на важливості зміни системи логістики та усунення бюрократії в процесі постачання дронів військовим на передову.

«Але це ми поборемо – логістику. Наші воїни отримуватимуть у бригади вітчизняні дрони», – зазначив Глава держави.

Він заявив, що наступного року в Україні заплановане нарощення виробництва БпЛА, зокрема виготовлення 1 мільйона FPV-дронів.

«Щодо виробництва – мільйон дронів у наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ми зробимо все, щоб так було. Так воно й буде», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, за його словами, нарощуватиметься виробництво артилерії та снарядів. Президент зазначив, що в цьому процесі є проблемні питання, однак над їх розв’язанням потрібно працювати.

«Багато різних питань. Треба над цим працювати. Розслаблятися не можна», – резюмував Президент.

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Підсумкова пресконференція Президента України

19 грудня 2023 року - 20:06
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