Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

8 липня 2019 року - 12:24

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент: Монополізація телевізійного простору людьми з проросійськими поглядами неприпустима

10 липня 2019 року - 15:18

Володимир Зеленський доручив за рік вирішити проблеми Бориспільської багатопрофільної лікарні

10 липня 2019 року - 14:16

Президент призначив нового голову Київської обласної державної адміністрації

10 липня 2019 року - 13:37

Президент затвердив план покращення якості мобільного Інтернету в малих містах і селах – Олексій Гончарук

9 липня 2019 року - 20:07

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Київської області
Робоча поїздка Президента до Київської області

10 липня 2019 року - 12:47

Перейти до всіх галерей

Президент: Монополізація телевізійного простору людьми з проросійськими поглядами неприпустима

10 липня 2019 року - 15:18

Президент: Монополізація телевізійного простору людьми з проросійськими поглядами неприпустима

Монополізація телевізійного простору, особливо людьми, які мають проросійські погляди, неприпустима під час війни. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у Борисполі 10 липня, відповідаючи на запитання про телеканал NewsOne, який нещодавно мав намір провести телеміст з одним із російських каналів.

«Під час війни будь-які люди, у яких не проукраїнське бачення, не можуть монополізувати український канал. Ми повинні з цим розбиратися», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що це питання буде врегульоване на законодавчому рівні після обрання нового складу Верховної Ради.

«Жодних інформаційних монополій у нас не буде», – підкреслив Глава держави.

«Таким людям, як пан Медведчук, не дамо монополізувати наше українське телебачення», – додав Володимир Зеленський.

ф

Робоча поїздка Президента до Київської області

10 липня 2019 року - 12:47
Версія для друку