Президент: Монополізація телевізійного простору людьми з проросійськими поглядами неприпустима

Монополізація телевізійного простору, особливо людьми, які мають проросійські погляди, неприпустима під час війни. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у Борисполі 10 липня, відповідаючи на запитання про телеканал NewsOne, який нещодавно мав намір провести телеміст з одним із російських каналів.

«Під час війни будь-які люди, у яких не проукраїнське бачення, не можуть монополізувати український канал. Ми повинні з цим розбиратися», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що це питання буде врегульоване на законодавчому рівні після обрання нового складу Верховної Ради.

«Жодних інформаційних монополій у нас не буде», – підкреслив Глава держави.

«Таким людям, як пан Медведчук, не дамо монополізувати наше українське телебачення», – додав Володимир Зеленський.