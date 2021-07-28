Президент на форумі ветеранів і волонтерів: Державу, яка забуває тих, хто загинув за неї вчора, ніхто не захищатиме завтра

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у Міжнародному волонтерському і ветеранському форумі «Там, де ми – там Україна», що відбувався в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Захисники».

Звертаючись до ветеранів і волонтерів, Глава держави зауважив, що по-військовому чітко розповість про результати, досягнення, помилки, плани та строки їхнього виконання.

Найперше питання, за словами Володимира Зеленського, це здоров’я учасників бойових дій. Так, цього року в межах програми Президента «Велике будівництво» буде завершено терапевтичний корпус обласного шпиталю ветеранів війни у Рівному, а також корпус фізичної та реабілітаційної медицини у Святогірську Донецької області.

«Рік тому я затвердив Національну стратегію фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, їхніх сімей та сімей загиблих. Наразі всі місцеві адміністрації долучаються до реалізації плану дій і створення належних умов для реабілітації у кожному регіоні», – додав він.

Другим важливим пріоритетом Глава держави назвав справедливість, законність і неупередженість щодо кожного українського ветерана.

«У 2014 році початок російської агресії показав не лише слабкі місця нашої армії, а й прогалини нашого законодавства. Через них тисячі громадян, які стали на захист незалежності України, нашого суверенітету, тепер самі потребують захисту в правовому полі. Для допомоги їм я утворив Консультативну раду із забезпечення прав і свобод захисників України», – розповів Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що сьогодні, вперше за останні роки, активно опрацьовується питання помилування десятків засуджених ветеранів, і воно буде вирішене, щойно відповідна комісія надасть усі висновки.

«Ми відновлюємо справедливість, і лише в цьому році статус учасника бойових дій отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО. Близько півтисячі ветеранів війни та члени сімей загиблих одержать у 2021 році грошову компенсацію для придбання власного житла», – повідомив Глава держави.

Ще одним важливим питанням, за словами Президента, є пошук тих, хто не значиться ні серед живих, ні серед загиблих. Він нагадав, що в листопаді 2020 року підписав указ щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, що має забезпечити гарантії їхніх прав та зробити розшук зниклих більш ефективним.

Вшанування пам'яті полеглих героїв – ще одне пріоритетне завдання держави, зауважив Володимир Зеленський. Для цього Верховна Рада ухвалила закон про військовий поховальний ритуал, а уряд розпочав створення Національного військового меморіального кладовища.

Також вперше за сім років війни орденами «За мужність» відзначено понад 60 загиблих бійців добровольчих формувань.

«Це важливо. Бо державу, яка забуває тих, хто загинув за неї вчора, ніхто не буде захищати завтра», – наголосив Президент.

За його словами, держава також продовжує роботу на всіх інших напрямках, які обговорювали раніше: медичне забезпечення, соціальна адаптація, отримання землі та житла, розвиток ветеранського бізнесу.

«Я ще раз дякую кожному з вас! Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, достатку і, звичайно, миру. Вірю, що настане день, коли ми зіграємо товариський матч між збірною ветеранів і збірною волонтерів на «Донбас Арені» або на сімферопольському «Локомотиві», під синьо-жовтим прапором. І я точно знаю, хто буде в ньому переможцем. Переможцем буде Україна. Дякую! Слава Україні!» – сказав Глава держави.

Разом з Президентом Всеукраїнський форум «Україна 30. Захисники» відвідав Вселенський Патріарх Варфоломій.

«Ми згадуємо тих військових, добровольців і лікарів, які захищали цю благородну землю, починаючи з 2013 року. Сьогодні, коли ми визнаємо й шануємо тих, хто служив у Збройних Силах, ми також згадуємо й шануємо тих, хто віддав найбільшу жертву за свою країну та свою націю, – нехай вічно святиться їхня пам’ять», – сказав Його Всесвятість Вселенський Патріарх.