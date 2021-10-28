Президент на Конференції COP26: Необхідно змінити глобальне мислення й пріоритети світової політики – не лише фінансове зростання, а й екологічне

Зупинити процес глобального потепління можливо лише змінивши глобальне мислення й пріоритети світової політики, коли та чи інша територія розглядається не лише як ринок збуту, а й як домівка для тисяч представників флори й фауни. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія).

Глава держави нагадав, що влітку Міжурядова група експертів зі зміни клімату опублікувала 6-й звіт, у якому найкращі кліматологи дійшли парадоксального висновку: збільшення ефективності використання ресурсу збільшує, а не зменшує обсяг його споживання.

«Парадокс, але виконання Паризької угоди під загрозою через виконання Паризької угоди», – зауважив Президент.

За його словами, прагнення стримати потепління на рівні 2-1,5 градуса за Цельсієм, скоротити викиди парникових газів та використання вугілля й нафти призвело до рекордного попиту й цін на газ. Унаслідок цього споживання вугілля в країнах G20 зросло на 5%, а на вугільних електростанціях Європи у вересні – на третину.

«За прогнозами, сектор продовжить заміну газу цими носіями, і викиди будуть більшими. За даними ООН, концентрація діоксиду вуглецю, метану й закису азоту в атмосфері рекордна за десять років. Температура на Землі може зрости значно більше двох градусів. Нові розрахунки кажуть: щоб стримати потепління й досягти вуглецевої нейтральності, нам доведеться докласти в рази більше зусиль, ніж це планувалося в Парижі у 2015 році», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що Україна ратифікувала Паризьку угоду однією з перших у Європі, і за обсягом скорочення викидів посідає 4-те місце серед 45 сторін Рамкової конвенції ООН.

«Наші цілі до 2030 року – скоротити викиди парникових газів на 65% (від рівня 1990 року. – Ред.). І не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує низку ініціатив цієї конференції, зокрема Декларацію щодо лісо- й землекористування. Також для нашої країни важливим є доступ до стабільного й довгострокового фінансування, зокрема в межах Зеленого кліматичного фонду.

Глава держави зауважив, що ні конвенція щодо стабілізації концентрації парникових газів, ані Кіотський протокол та Паризька угода не розв'язують проблеми, адже ці документи не встигають за викликами сьогодення.

«Урагани «Катріна» й «Сенді», вимирання Великого Бар’єрного рифу, землетруси на Гаїті та в Індійському океані, цунамі, повені, пожежі, засухи в усьому світі й навіть аномальні опади, що затопили Глазго за два дні до кліматичного саміту, не стають тривожними дзвіночками й не пришвидшують кожного з нас, – сказав Президент України. – Щоб подолати глобальне потепління, нам необхідне глобальне потепління у відносинах держав, де щороку тане довіра. Домовленості нічого не варті, якщо для когось це просто слова. І щодо екологічних угод, і тих, що не стосуються довкілля».

Володимир Зеленський нагадав, що у 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, які не були виконані, а планета отримала «дві екобомби в центрі Європи»: окуповані Крим і частина Донбасу.

«Півострів Крим з унікальною флорою й фауною став військово-морською базою Російської Федерації. А на частині Донбасу – затоплення шахт, деградація ґрунтів, брак питної води. І все це зараз. Це спільна загроза для всього світу. У наш час лихо, хоч би де воно сталося, стосується всіх», – зазначив Президент.

За його словами, це доводить Чорнобильська трагедія, яка торкнулася всіх, а не лише України. Але ця катастрофа також продемонструвала, що дієвим механізмом для відновлення довкілля є невтручання людини, адже природа в Чорнобилі відновлюється швидше, ніж очікувалося.

Водночас Глава держави додав, що це не означає, що не слід нічого робити взагалі.

«Ми можемо здатися. Повені й пожежі будуть щотижня. Купатись у морі зможемо лише в костюмах хімічного захисту. Решту життя проведемо в респіраторах. Чиста питна вода – лише у вихідні. Продукти, вирощені не на токсичному ґрунті, – лише на Новий рік та особливі свята. А середня тривалість життя у світі становитиме 25-30 років. Можливо, це було б справедливим покаранням для нас, для людства. Для тих, хто забув, що це – наша планета. І для тих, хто забув, що це не наша планета – це планета ведмедів, тигрів, панд, коал, китів, акул», – зазначив Глава держави.

Він додав, що на Землі мешкають тисячі видів живих істот, які не можуть провести саміт, відмовитися від пластику, зменшити викиди СО 2 тощо.

«Лише ми можемо це виправити. І лікувати треба не симптоми, а першопричину. Змінювати не принципи виробництва й надрокористування, а глобального мислення, глобальної поведінки. Пріоритети світової політики й кожної держави. Вимірювати не лише фінансове, а насамперед екологічне зростання. Не лише рівень ВВП чи інфляції, а передусім рівень чистоти повітря, води, землі. Сприймати будь-яку територію не як ринок збуту товарів чи послуг, а як домівку для тисяч представників флори й фауни. Пишатися не новими моделями техніки, пишатись не тільки тим, що ми щось створюємо, а тим, що ми щось зберігаємо», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України закликав якнайшвидше перейти до виконання домовленостей, які будуть досягнуті на Конференції ООН з питань зміни клімату, і виконувати їх «швидко і без зволікань, спільно і без винятків».