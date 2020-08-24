Президент на представленні Стратегії розвитку Полтавщини: У Полтаві річка є, а набережної – немає, такі питання треба вирішувати для людей

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Полтавщину взяв участь у представленні Стратегії розвитку області на період до 2027 року.

У своєму виступі Глава держави зауважив, що сьогодні продовжується серія презентацій стратегій розвитку регіонів України, щоб кожен край чітко знав і реалізовував свої переваги.

«Також кожна область повинна розуміти, що заважає їй рухатися, що потрібно виправити, а найголовніше – хто саме зможе це зробити», – зазначив Президент.

На думку Володимира Зеленського, Полтавщина має потенціал, щоб стати центром успіху. Щоб місцева молодь не їхала до Харкова чи Києва, а могла реалізувати себе вдома, будуючи сучасний, успішний, крутий регіон.

«Тим більше для цього існують всі передумови. У вас – шикарний потенціал як сільськогосподарський, так і індустріальний. Це паливна галузь, машинобудування, чорна металургія, харчова промисловість. Це рослинництво й тваринництво. І те, на що сьогодні звернув би особливу увагу. Те, що може стати візитною карткою області, – це туристичний та культурний потенціал», – наголосив Глава держави.

Він зазначив, що цей край подарував Україні та світові багато видатних особистостей, і українцям та іноземцям буде цікаво мандрувати місцями, де вони жили. Зокрема, на Полтавщині народилися філософ та поет Григорій Сковорода, письменники Микола Гоголь, Іван Котляревський, Євген Гребінка, Леонід Глібов, Олена Пчілка, Панас Мирний, Павло Загребельний, Григір Тютюнник, вчений та громадській діяч Михайло Драгоманов, голова Директорії УНР Симон Петлюра, композитори Микола Лисенко та Ісак Дунаєвський, вчений, піонер космонавтики Юрій Кондратюк. Тут зростали та працювали письменники Шолом-Алейхем та Олесь Гончар, режисер Олександр Довженко та вчений-натураліст Володимир Вернадський.

«Кожне з цих місць може стати реальним культурним і туристичним магнітом. Вже не кажучи про Миргород, Сорочинці, поле Полтавської битви та місто Лубни, засноване князем Володимиром на честь хрещення Київської Русі. Як бачите самі, у вашого регіону – дійсно величезний потенціал», – наголосив Глава держави.

Президент побажав успіху Полтавщині й акцентував увагу на необхідності облаштування набережної в обласному центрі.

«Я чув багато скарг від місцевих жителів, що Полтава – це місто, де річка є, а набережної, на жаль, немає. Думаю, що влада міста – і очевидно вже не ця, а наступна – має вирішити це важливе для людей питання. Знаю, що у вас є прекрасний парк, і всім полтавчанам хочеться, щоб там був не елітний торговельний центр, хмарочос чи інші незрозумілі забудови, а набережна й зона відпочинку саме для людей», – зауважив Володимир Зеленський.

Він висловив сподівання, що за принципом «для людей» розвиватиметься в майбутньому Полтавська область.

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, представляючи Стратегію розвитку регіону до 2027 року, відзначив аграрний, промисловий, культурний і туристичний потенціал. Зокрема, Полтавщина відома машинобудуванням (Крюківський вагонобудівний завод, Полтавський та Кременчуцький машинобудівні заводи), газовидобуванням і гірничодобувною галуззю. За його словами, загалом промисловість області у 2019 році сплатила понад 20 млрд грн податків.

Олег Синєгубов також зауважив, що на Полтавщині – 2,2 млн гектарів плодючої землі, і регіон генерує 35% експорту сільськогосподарської продукції.

«Жодна область без потужної економіки не має свого майбутнього. Ми маємо створити і створимо рівні умови для всіх підприємців. Буде створено інвестиційний офіс для залучення додаткових інвестицій», – сказав голова Полтавської ОДА.

Крім того, вже побудовано й невдовзі відкриється ЦНАП, який надаватиме понад 300 послуг, серед яких і реєстрація бізнесу.

Також Полтавська область має щонайменше п’ять туристичних «магнітів», які планують розвивати. Поряд з цим продовжиться реалізація проектів розбудови доріг та соціальної інфраструктури. Відповідно до президентської програми «Велике будівництво», буде зведено по п’ять шкіл, дитячих садочків та спортивних об’єктів, а в 2021 році почнеться будівництво онкологічного диспансеру в Полтаві та реконструкція такого закладу у Кременчуці.

Голова Полтавської ОДА зазначив, що серед п'яти основних об’єктів, будівництво яких передбачається у найближчі роки, – злітно-посадкова смуга аеропорту, басейн олімпійського рівня та Палац спорту у Полтаві, а також перша в Україні бетонна дорога Н-31 Дніпро – Решетилівка. Ще одним об’єктом стане сміттєпереробний завод, що має вирішити вкрай гостру проблему регіону із поводженням з твердими побутовими відходами.

«Інвестори є. Але вони хочуть гарантій, що коли вони почнуть інвестувати, щоб влада була стабільна, професійна і щоб цю земельну ділянку їм для будівництва надали», – заявив Олег Синєгубов.

Окремо очільник області звернув увагу на важливість створення координаційних рад при облдержадміністрації, які б забезпечували діалог з представниками низки галузей.

«Я впевнений, що ми зможемо зробити Полтаву кращою, багатшою, а людей – заможнішими лише, відповідно, разом», – резюмував Олег Синєгубов.