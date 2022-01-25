Президент на селекторній нараді: Потрібно постійно на різних рівнях нагадувати громадянам про доцільність вакцинації проти COVID-19

З огляду на зростання в Україні показників захворюваності на COVID-19 важливо продовжувати активну кампанію з вакцинації населення, адже у щеплених громадян спостерігається легший перебіг хвороби. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу.

Як доповів Главі держави міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, минулого тижня в Україні за добу зафіксовано 37,3 тис. нових випадків захворювання на COVID-19.

У зв’язку зі збільшенням кількості хворих зростає й навантаження на лікарів первинної ланки медицини. Наразі зайнято понад 24 тис. ліжок для пацієнтів з коронавірусом, що становить 34,7% від загальної кількості виділених ліжко-місць.

Водночас, якщо порівняти з попередньою хвилею захворюваності на COVID-19, рівень споживання кисню в медзакладах є нижчим, тобто менша кількість пацієнтів перебуває у важкому стані. Нижчою є й смертність від коронавірусної хвороби порівняно з минулою хвилею.

«Навантаження відчувається, але медична система витримує його», – констатував Віктор Ляшко.

Президент у цьому контексті ще раз наголосив на важливості щеплення від COVID-19.

«У всіх комунікаціях на всіх рівнях МОЗ і всі ми маємо нагадувати громадянам, що саме вакцинація сприяє легшому перебігу захворювання», – зазначив Глава держави.

Загалом в Україні вже зроблено 30,3 млн щеплень проти коронавірусу. Вакциновано 15,3 млн осіб, із яких 14,6 млн – двома дозами.

У Кабінеті Міністрів також повідомили, що 7,8 млн українців уже подали заявки на отримання грошових виплат за ініційованою Президентом програмою «єПідтримка». 7,3 млрд грн переказано на рахунки, з них майже 2 млрд грн – витрачено.

Також з 24 січня для громадян, старших за 60 років, у межах програми відкрито можливість придбання ліків. На лікарські засоби витрачено 69 млн грн, що становить 3,4% від загальної суми.

Загалом лідером за обсягом витрачених коштів залишається книжкова галузь. На придбання літератури українці спрямували 34,4% отриманих коштів.

Окремо було відзначено, що найближчим часом уряд ухвалить рішення про розширення програми «єПідтримка» на осіб віком 14-18 років.