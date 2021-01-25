Президент на відкритті інсталяції до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту: Ми повинні пам’ятати, що не помічати диктатуру, нацизм і жорстоке ставлення до людства неможливо

З нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті інсталяції «Погляд у минуле» у Києві.

Глава Української держави наголосив, що День пам'яті жертв Голокосту важливий як для історії нашої країни, яка в часи нацистської окупації пережила трагедію Бабиного Яру, так і для всього світу.

«Ми вшановуємо сьогодні всіх жертв Голокосту, жертв трагедії Бабиного Яру, всіх жертв Шоа», – сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що саме цього дня у 1945 році бійці 1-го Українського фронту почали звільнення концтабору Аушвіц.

«Тому ми сьогодні вшановуємо й тих, хто зберіг життя багатьох євреїв. Вони стали й носять таке високе звання – звання Праведників народів світу», – зазначив Президент.

За словами Глави держави, інсталяція, яка відкривається сьогодні на проспекті Перемоги у столиці, важлива тим, що дає можливість зазирнути в жахливе минуле, яке ми не маємо права забути.

«Ми повинні пам’ятати, що не помічати диктатуру, не помічати нацизм, не помічати такого ставлення до людства, до народу, до традицій просто неможливо. Тому пам’ятаємо й помічаємо. Вічна пам'ять всім жертвам Голокосту», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін у своєму відеозверненні подякував Главі Української держави та голові наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Натану Щаранському за їхній внесок у вшанування трагедії Голокосту.

Він зазначив, що ніколи в історії Європи не було такої масштабної та жорстокої операції з винищення євреїв за такий короткий час, як у Бабиному Яру. Президент Ізраїлю наголосив, що не можна забувати та ігнорувати ці трагічні події.

«Хочу подякувати всім, хто стоїть на сторожі пам'яті й робить усе можливе, щоб уникнути забуття цієї сторінки історії. Нехай пам'ять про наших братів та сестер, які загинули в Бабиному Яру та в інших містах масового винищення, назавжди залишиться в наших серцях», – зазначив Реувен Рівлін.

Як розповів Натан Щаранський у своєму відеозверненні, нацисти вбили 6 млн євреїв, з них 1,5 млн – в Україні, зокрема в Бабиному Яру. При цьому, за його словами, радянська влада намагалася приховати ці злочини.

«Тому ми вдячні незалежній Україні за відновлення пам'яті про Голокост і збереження для майбутніх поколінь», – сказав він.

Натан Щаранський подякував Володимиру Зеленському за допомогу й зусилля щодо створення музею та дослідницького центру історії Голокосту у Східній Європі.

«Цей проект важливий для нас. Разом ми будемо вивчати наше минуле, щоб разом будувати майбутнє», – зазначив голова наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

Інсталяція «Погляд у минуле» – це стилізоване дерево та необроблені камені-валуни, на яких розміщуватимуться світлини часів німецької окупації міста у 1941-1943 роках, зроблені німецьким військовим фотографом. Наприкінці вересня 1941 року він зробив в окупованому Києві 29 фотографій, серед яких 13 – у Бабиному Яру. Ці фотографії – єдина документація Бабиного Яру в перші дні після масових розстрілів.

Образ дерева зі зламаними гілками – метафора перерваного життя. Саме такі дерева без гілок встановлюють як традиційні єврейські надгробки – мацеви.

Авторка інсталяції – українська художниця й архітекторка Анна Камишан. Її родичі були серед 1,5 млн євреїв, які загинули під час Голокосту в Україні.