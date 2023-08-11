Президент на Всеукраїнському молодіжному форумі: Незламні не ті, хто не втомлюється, а ті, хто додає кожен свій день до спільних зусиль заради перемоги

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у Всеукраїнському молодіжному форумі «Відновлення в єдності!», який відбувається в Києві з нагоди Міжнародного дня молоді.

Захід організувала Рада з молодіжних питань при Президентові України спільно з Міністерством молоді та спорту за підтримки міжнародних партнерів. Форум має на меті об’єднання молодіжних рухів та організацій, їх скоординоване залучення до реалізації молодіжної політики під час війни та у процесі відновлення.

У виступі Глава держави зазначив, що в умовах повномасштабного російського вторгнення українці щодня переживають важкі випробування. Так, сьогодні зранку внаслідок чергової ракетної атаки з боку Росії на Івано-Франківщині постраждало троє людей, загинув восьмирічний хлопчик. А українські військові на передовій уже понад 17 місяців протистоять загарбнику, тож об’єктивно відчувають утому.

«Але саме ця втома й буде основою свободи та незалежності України. Втома не лише тих, хто зараз на передовій. Коли ти захищаєш свободу, коли ти допомагаєш захисту, коли ти б’єшся, коли ти змагаєшся, коли ти працюєш, коли навчаєшся – усе це заради держави. Ця твоя втома – це твоя чеснота, твоє досягнення. Свідчення, що тебе не здолати», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський акцентував: незламні не ті, хто не втомлюється або нічого не відчуває, а ті, хто додає кожен свій день до спільних зусиль заради перемоги.

Він заявив, що наша перемога настільки близько, наскільки кожен із нас сміливий, результативний, цілеспрямований.

«Наскільки кожен утомлюється, бо робить щось конкретне, що наближає головне – спільну перемогу», – зауважив Президент.

За словами Глави держави, в умовах повномасштабної війни важливі зусилля кожного громадянина України – щодня.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні на форумі присутні різні люди: військові, волонтери, спортсмени, науковці, популярні автори, діячі, музиканти, ті, хто забезпечує роботу соціальних і державних інституцій, хто будує відносини з міжнародними партнерами, а отже – здобуває для України потужну зброю. І ті, хто працює або ще працюватиме над Україною майбутнього. І важливо, щоб кожен із них демонстрував у своєму напрямку гідність і результат.

«Коли кожен здобуває такий важливий результат. Разом з усіма. Заради нашої країни, нашого народу, нашої з вами землі, нашої свободи», – наголосив Президент.

«Зараз хочу усім вам побажати гідної втоми. Я бажаю вам потужних результатів у житті. Бо ваше життя – це і є життя України майбутнього», – додав Глава держави.

Президент акцентував, що Україна пишається всіма своїми захисниками й захисницями, незламним прекрасним народом і обов’язково пишатиметься перемогою.

«Точно здолаємо всіх ворогів України. Я не маю жодного сумніву. Обов’язково притягнемо всіх їх до відповідальності за терор. І відбудуємо Україну. Точно разом – я впевнений у цьому. Разом з усім нашим молодим цвітом!» – резюмував Володимир Зеленський, завершуючи виступ.

У межах форуму обговорюються питання визнання внеску молоді в наближення перемоги України у війні, збільшення громадської та політичної участі молодих людей в ухваленні рішень на всіх рівнях, відновлення та модернізації молодіжної інфраструктури та молодіжного житла, подолання травм, спричинених війною, а також тематика соціальної інтеграції молоді, зокрема тих, хто бере участь у бойових діях, інтеграції молоді з деокупованих і тимчасово окупованих територій, забезпечення належних освітніх послуг в умовах війни, молодіжної дипломатії та співпраці з молоддю з усього світу.