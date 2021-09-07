Президент на YES Brainstorming: Маємо покінчити з війнами серед людства, допоки війни не покінчили з людством

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що світу потрібно об’єднуватися, щоб разом долати нові глобальні виклики, які будуть щоразу складнішими. Бо політика «сам за себе» завершується боротьбою «всіх проти всіх». Про це Глава держави заявив під час виступу в межах зустрічі YES Brainstorming Ялтинської європейської стратегії у Києві.

Президент зауважив, що з моменту останньої конференції YES минуло два роки, але глобальних подій і потрясінь, що відбулися за цей час, вистачило б на два століття.

«Це справді наша нова реальність. І, на мій погляд, або світ реально зрозуміє її суть, або вижити йому буде справді складно, буде нереально. У чому складність нової реальності? У тому, що вона завжди буде для нас новою. Ми не встигаємо за нею», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, за два останні роки у людства змінилось навіть таке фундаментальне й базове поняття, як щастя. І якщо у 2019 році сотні різних людей зі сльозами щастя на очах обіймались і цілувались, зустрічаючи в аеропорту звільнених українських моряків та політв’язнів, то вже через рік щастям стало здоров’я рідних, відсутність підвищеної температури й навіть похід у кіно чи кафе.

Глава держави наголосив, що весь світ виявився неготовим до викликів пандемії коронавірусу, і інколи людьми оволодівав страх.

«Дехто втрачав не тільки смак та нюх, дехто втрачав людяність, коли у Санжарах летіло каміння в автобуси наших українських співгромадян. Тоді переміг страх. Але потім той самий «дехто» взяв замість каміння квіти, цукерки та іграшки та прийшов до цих людей у лікарню. Тоді перемогла совість. Ми пробачили один одному та обійнялись. І тоді перемогли ми. Бо зрозуміли, що ми можемо все перемогти», – переконаний Президент.

За його словами, Україна не лише впоралася з викликами пандемії, а й надавала допомогу іншим країнам, наприклад відправила своїх медиків та необхідні засоби до Італії.

«Ми завжди готові допомогти всім без винятку. Хоча це ще не означає такого ж ставлення до твоєї держави. Довгий час у нас не було вакцин, достатніх для мільйонів охочих. Потім у нас з’явилися мільйони вакцин, але раптом зникли мільйони охочих. Бо хтось витратив мільйони на пропаганду як всередині нашої країни, так і ззовні», – сказав Володимир Зеленський, зауваживши, що й це питання було вирішено, і сьогодні в додатку «Дія» – мільйони сертифікатів про вакцинацію.

«Чи впоралися ми зразково та ідеально? І я скажу: «Ні». І це правда. Але і я можу запитати вас: чи є хоч одна країна, що впоралась зразково та ідеально? І ви скажете: «Ні». І це теж правда. Жодна країна, хоч би яка успішна, розвинена, заможна, технологічна вона була, не склала іспит COVID-19», – додав Глава держави.

Водночас, на переконання Президента, випробування пандемією принесло світу новий досвід.

«Я вважаю, що головний меседж COVID-19 не в тому, що варто посилити біологічну безпеку, розвивати медицину й бути більш гнучким у бізнесі. Все це важливо, але лікувати треба не симптоми, а першопричину. І це – сучасна політика світу. Я вважаю, що це і є головна проблема, головна причина ковіду. У світі завжди з’являтимуться нові віруси, нові загрози, нові бомби. Бо він продовжує змагання з озброєння та війну за ринки, вплив, за економіку інших держав», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, світ ризикує нічого не зрозуміти з уроку COVID-19, навіть подолавши його. Адже декларуючи згуртованість та об’єднання заради розв'язання проблем війни, зміни клімату, ядерної зброї, голоду, бідності, країни продовжують захищати передусім власні інтереси.

«Усі публікують слова підтримки під час пожеж у Австралії, повені у США, всі, одноголосно співчувають Афганістану чи Україні, проти якої Росія веде війну. Але це – віртуальна реальність. А сім років поспіль форум під назвою «Ялтинська європейська стратегія» відбувається в Києві. Бо Ялта – ще далеко не Європа, вона окупована, і чи є у світу стратегія, щоб це змінити та відновити повагу до міжнародного права, ми не знаємо», – пояснив Глава держави.

Він наголосив, що головний висновок з пандемії коронавірусу в тому, що насправді кожен сам за себе.

«Ковід нарешті сказав те, що думають, але соромляться сказати політики-дипломати. Ось насправді ваше місце. І у маленьких країн дуже маленькі шанси вижити, якщо на планеті почнуться справді великі проблеми. Далеко не факт, що тобі допоможуть. Не факт, що тебе врятують. Всі країни не рівні. І ковід показав це», – зазначив Президент.

Водночас, зауважив Глава держави, ковід показав, що може зрівняти у правах усіх, незалежно від наявності ядерної зброї та рівня ВВП.

«І цим натякнув світу – ви всі однакові. Тож об’єднуйтесь. Бо нові уроки будуть страшніші», – вважає Президент.

На його переконання, якщо світ не зрозуміє цих натяків і не зробить відповідних висновків, це може призвести до катастрофи.

«Що кожне «сам за себе» завершується «всі проти всіх». Щоб цього не сталося, світу не потрібні нові віруси, нові правила, нові вакцини. Світу потрібні лідери, нові, справжні, які опираються не на силу своєї зброї. А зброєю яких є власна сила, сила слова, сила мудрості й сила волі, щоб дійсно хотіти змінити світ. Щоб створити нову реальність і покінчити з війнами серед людства на планеті. Допоки реальністю не стало те, що війни покінчили з планетою й людством», – резюмував Володимир Зеленський.