Президент на засіданні колегії СБУ: Безпека України – нині найперший пріоритет держави

Забезпечення безпеки України у найширших її вимірах сьогодні є найпершим пріоритетом держави, наголосив Президент Володимир Зеленський на підсумковому засіданні колегії СБУ, що відбулося в Києві.

«Безпека України має широкий вимір. Це захищені кордони, захищена критична інфраструктура, захищена економічна та енергетична незалежність», – сказав Глава держави під час виступу.

За словами Президента, громадяни й держава мають бути убезпечені від терактів і вільні від ворожої пропаганди.

«Це – найбільш актуальний запит кожного з нас, нашого суспільства. Це та багато іншого перебуває під моїм особистим контролем завдяки вам – ключовим особам, які борються за нашу незалежність щодня. Це і є ключовим завданням для кожного з нас», – додав Володимир Зеленський.

Підбиваючи підсумки року, що минає, Президент зазначив, що Служба безпеки України нарешті перестала бути кошмаром для бізнесу, що відзначив представник Ради бізнес-омбудсмена, і «стала кошмаром для зрадників, сепаратистів, контрабандистів» та інших злодіїв, щодо яких були застосовані санкції за рішеннями Ради національної безпеки і оборони.

«У цьому контексті я хочу подякувати за важливу інформацію та пропозиції для засідань РНБО. Ми зробили для захисту нашої безпеки багато важливих речей, які мали бути зроблені ще у 2014 році», – констатував Володимир Зеленський.

На думку Глави держави, зміни в діяльності СБУ помічає не лише українське суспільство, а й міжнародні партнери.

«Ця трансформація – логічний початок змін. Попри оптимізацію структури та скорочення деяких функцій СБУ, для нас важливо, щоб найкращі кадри залишалися в лавах СБУ», – наголосив Президент і додав, що роботи в напрямі безпеки у 2022 році буде чимало.

Серед найважливіших завдань на наступний рік Володимир Зеленський назвав захист національних інтересів і державності, протидію російській агресії та гібридній війні, захист критичної інфраструктури, контррозвідувальну діяльність.

Другим важливим напрямом, на думку Володимира Зеленського, є боротьба з тероризмом в усіх його проявах.

Третій напрям – кібербезпека, зокрема захист інформаційних ресурсів держави й блокування впливу пропаганди.

«Це сильні дестабілізаційні чинники, які будуть використовувати як ззовні, так і, на жаль, зсередини нашої країни. Я розраховую на вашу успішну протидію їм на обох напрямах», – зазначив Президент.

Водночас він висловив переконання, що в офіцерів Служби безпеки України вистачає досвіду, вмінь та навичок, щоб успішно виконати всі поставлені завдання.

«Адже ви прекрасно розумієте, що таке інтереси держави й чому вони мають бути захищеними за будь-яких обставин», – звернувся Володимир Зеленський до працівників СБУ й подякував за службу.

Президент також вручив співробітникам Служби безпеки державні нагороди та ордери на квартири.

Зі свого боку голова Служби безпеки України Іван Баканов наголосив, що у 2021 році СБУ у співпраці з представниками інших силових структур успішно справлялася з ключовими загрозами державній безпеці. Зокрема, це масштабні військові навчання на кордоні, вибори до російських органів влади на окупованих територіях України, міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС, кібератаки на органи влади та проведення спеціальних інформаційних операцій проти нашої країни.

«Це був рік системного захисту інтересів держави. СБУ стала дієвим інструментом у роботі РНБО. Ми скоординовано й ефективно протидіяли гібридній війні, дестабілізації, працювали над збереженням економічного потенціалу країни», – зазначив Іван Баканов.

Водночас голова СБУ наголосив, що гібридна війна стає дедалі інтенсивнішою та набуває нових форм, адже спецслужби РФ технічно й кадрово підсилили підрозділи, які працюють проти України. Отже, їхня диверсійно-підривна робота та вербувальна активність зростатиме.

«Роль Служби безпеки у збереженні української державності посилюється. Від сучасної та компетентної спецслужби залежать державна безпека і внутрішня стабільність у країні», – зауважив Іван Баканов.