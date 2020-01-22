Президент на зустрічі з бізнес-асоціаціями: Щодня ми робимо все для того, щоб Україна ставала привабливішою для інвесторів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками провідних бізнес-асоціацій країни та закликав долучатися до урядових програм для великих інвесторів.

Глава держави подякував учасникам зустрічі за їхню присутність в Україні – не лише діяльність у бізнесі, а й активну участь у житті країни.

«Ми з нашою командою, я особисто справді готові боротися за кожного з вас, за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну», – сказав Президент.

Він висловив переконання, що нині в Україні є великий потенціал для розвитку та зростання, адже ще багато реформ попереду, зокрема судова. Та поки вона не завершена, держава готова стати на захист інвесторів.

«Чому ми придумуємо інвестиційні програми? Для того щоб ви вже зараз почувалися безпечно в Україні, щоб ваш бізнес був захищеним», – зауважив Глава держави.

Президент нагадав про урядову програму для великих інвесторів «Інвестиційна няня» та про звільнення від сплати податку на прибуток протягом 5 років для тих, хто братиме участь у приватизації об’єктів вартістю від 10 мільйонів доларів США. Володимир Зеленський закликав присутніх активно користуватися цими програмами.

Глава держави також зазначив, що він та його команда відкриті до співпраці з бізнесом і готові вислухати всі пропозиції, зокрема щодо законодавчих змін, які покращать бізнес-клімат та будуть спрямовані на зростання економіки й добробуту громадян.

«Щодня ми робимо все для того, щоб країна ставала привабливішою. Привабливішою саме для бізнесу. Ми зараз займаємося всім – ми виконуємо роботу, яку в сучасній європейській державі Президент і уряд вже просто не виконують. Але зараз ми «чистимо» Україну від усього бруду, а його дуже багато. Та ви можете допомагати нам, відкриваючи нові офіси та проекти», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також запропонував проводити подібні зустрічі на постійній основі щомісяця.

Звертаючись до представників бізнесу, заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів наголосила на необхідності підтримки постійного діалогу та зворотного зв’язку з представниками ділових кіл.

«Для досягнення результату ми з вами маємо розуміти, що із законодавства наразі не працює або некоректно імплементовано на практиці. Давайте бути на прямому контакті, аби спільно вирішувати проблемні питання», – сказала вона.

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер зазначив, що на цій зустрічі присутні найбільші інвестори, які вже залучили десятки мільярдів доларів в українську економіку й готові вкладати далі.

«88% американських компаній, які вже працюють в Україні, відзначають зростання своїх доходів, 65% готові продовжувати інвестувати», – повідомив він.

Андрій Гундер також підтримав пропозицію Глави держави щодо регулярних зустрічей, оскільки, на його переконання, діалог є важливим для плідної співпраці.

«Ми налаштовані оптимістично та готові працювати разом. Лише об’єднавши зусилля, ми зможемо досягти нашої спільної мети», – резюмував він.

Виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Анна Дерев’янко позитивно оцінила кроки, здійснені останнім часом для поліпшення інвестиційного клімату, зокрема запуск реформованої Державної митної служби.

Також вона відзначила демонополізацію «Укрспирту», просування земельної реформи, збереження незалежності Національного банку, запуск кредитів для мікробізнесу тощо.

Водночас виконавчий директор Європейської бізнес асоціації наголосила на потребі проведення судової реформи, «щоб усі мали рівні умови гри».

Загалом інвестори висловлювали підтримку крокам, які здійснюються останнім часом, та відзначали мужність у впровадженні ключових, важливих реформ.