Президент наголошує: кожен звільнений з полону захисник України має відчувати, що держава йому вдячна, опікується ним і веде по життю – Андрій Єрмак щодо визволення 116 воїнів 

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак заслухав доповіді представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими щодо чергового успішного звільнення з російського полону, під час якого вдалося повернути 116 військовослужбовців.

«Це доволі вдалий і великий обмін. Я всіх вітаю з такою подією. Це стало можливим завдяки спільній роботі абсолютно всіх органів, залучених до діяльності Координаційного штабу. Тож маємо результат: 116 захисників повернулися додому», – зазначив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, голова Координаційного штабу Кирило Буданов.

Як доповів заступник начальника ГУР Дмитро Усов, серед звільнених – 87 воїнів Збройних Сил України, зокрема двоє – з Військово-Морських сил, двоє – із ССО, восьмеро – з ТрО. Також додому повернулися 19 представників органів системи МВС, зокрема семеро військовослужбовців Нацгвардії, шестеро представників Національної поліції, п’ятеро бійців Держприкордонслужби, один представник ДСНС.

«Над цим обміном представників системи МВС ми працювали ще разом з Денисом Монастирським, і нам вдалося повернути тих працівників, якими він опікувався», – повідомив Дмитро Усов.

Андрій Єрмак відзначив великий особистий внесок у процес підготовки обмінів полоненими Дениса Монастирського, який загинув унаслідок катастрофи гелікоптера в Броварах.

«Це дуже велика втрата для всіх нас», – сказав він.

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко додав, що серед звільнених є представник Нацгвардії, якого раніше вважали зниклим безвісти.

«Діяльність Координаційного штабу заслуговує того, щоб громадяни України знали про неї. Щоб розуміли, що ми кожного пам’ятаємо, і поки ми не встановимо місцеперебування всіх і не повернемо їх на батьківщину, до рідних, ми не зупинимося у своїй роботі», – зазначив Ігор Клименко.

Дмитро Усов зауважив, що стан здоров’я звільнених із російського полону бійців незадовільний. Зараз усі вони перебувають у лікарні й отримують першу медичну допомогу. Попереду на них чекає лікування та реабілітація.

«Як неодноразово наголошував Президент, дуже важливо, щоб люди отримали першу медичну допомогу, щоб були проведені всі необхідні обстеження, за потреби – поставлені діагнози. Держава має можливості, щоб надати необхідну підтримку й допомогу. Безумовно, треба забезпечити зустріч воїнів із рідними. І потім, у разі необхідності, вирішувати питання виїзду на лікування за кордон. Щоб кожен наш захисник відчував, що він воював за державу, він віддавав своє здоров’я, ризикував життям, і держава йому вдячна, вона опікується ним і веде по життю. Бо він є тією людиною, завдяки якій існує Україна», – акцентував Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента також висловив жаль у зв’язку з бездіяльністю Міжнародного комітету Червоного Хреста, який не забезпечує дотримання прав людини, зокрема українців, які перебувають у полоні.

«Тому настав час для створення нової організації зі штаб-квартирою в Києві, яка справді опікувалася б людьми, котрі перебувають у полоні», – наголосив він.

Андрій Єрмак зазначив, що підготовка цього обміну тривала понад місяць. Над ним працювала велика команда, зокрема Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, представники всіх відомств, а також Офісу Президента України під безпосереднім контролем Глави держави.

«Президент України знає ім’я кожного звільненого. Вчора пан Буданов доповідав. І ми говорили про кожну людину, яка сьогодні мала повернутися з полону», – розповів керівник Офісу Президента.

Присутні наголосили, що робота зі звільнення полонених триватиме, поки додому не повернуться всі українці.