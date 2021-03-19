Президент нагородив театральних митців з нагоди Міжнародного дня театру

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 131/2021 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня театру».

Зокрема, трьох діячів театрального мистецтва, серед яких актор театру та кіно Олексій Вертинський, нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня; акторка театру та кіно Олеся Жураківська та провідний майстер сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Поліна Лазова відзначені орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Згідно з указом, сім діячів театру отримали почесне звання народного артиста України, 21 митець – звання заслуженого артиста України, чотири – звання заслуженого діяча мистецтв України, ще четверо – заслуженого працівника культури України і один – звання заслуженого художника України.