Президент нагородив українських захисників і вручив бойові прапори військовим частинам

У річницю незламності Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди та присвоїв почесні звання військовослужбовцям і цивільним громадянам, а також передав бойові прапори військовим частинам Збройних Сил та штурмовим бригадам «Гвардії наступу».

Урочиста церемонія відбулася на Софійській площі у Києві.

«Героям слава! Ми говоримо ці слова щоразу, відповідаючи на наше національне гасло. Лунає «Слава Україні!» – і чуємо згадку про тих, завдяки кому наша держава живе. Так звучать тисячоліття нашої історії й роки нашої війни за незалежність. Так вшановуємо покоління тих, хто боровся, щоб у вільному Києві й усюди у вільній Україні майорів синьо-жовтий прапор нашого народу», – сказав Президент.

Він висловив подяку воїнам, які зараз у різних куточках країни воюють і борються за нашу державу, наближають перемогу, допомагають Україні долати випробування та чия міцність, хоробрість і порядність іще стануть опорою для нашої держави та народу.

«Я звертаюся до тебе, український солдате! Я звертаюся до тебе, рятівнику українців! Я звертаюся до тебе, помічнику держави! Сьогодні, після року вирішальної війни за незалежність України, й тут, на цьому величному місці, яке бачило Ярослава, і Богдана, і Михайла, і багатьох інших, хто бився за Україну, я хочу сказати всім вам, хто б’ється за Україну й хто живе Україною... Я хочу сказати: я пишаюся вами! Ми всі, кожен і кожна, пишаємося вами! І хай ця гордість іде вулицями й окопами. Хай ця гордість іде майданами й містами. Хай ця гордість іде серцями й країнами. Хай ця гордість промовляє всюди, що Україна живе», – наголосив Володимир Зеленський.

Присутні на Софійській площі вшанували хвилиною мовчання пам’ять кожного й кожної, хто загинув за Українську державу.

Володимир Зеленський звернувся до українських воїнів, рятувальників, волонтерів та всіх захисників і захисниць, які стійко боронять позиції нашої держави та наближають день перемоги: «Саме від вас залежить, чи бути всім нам, чи бути Україні. Щодня залежить! Щогодини! Саме від тебе, український воїне! Найголовніша наша людина, яка стоїть і завдяки якій стоять мільйони українців. Яка вистоїть і завдяки якій вистоїть Україна! Завдяки якій вічно лунатиме «Слава Україні!». Я дякую всім, хто витримав той лютий, цей рік і хто дає Україні незламність».

Глава держави висловив подяку й пошану Збройним Силам України, Національній гвардії, розвідці, Службі безпеки України, Національній поліції, прикордонникам і всім силам оборони й безпеки.

За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України Президент вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України: підполковнику Євгенію Бові, молодшому сержанту Віталію Онопрієнку, підполковнику Артему Шаркову, лейтенанту Леву Пашку, майору Василю Козаку, штаб-сержанту Дмитру Кушніру, полковнику поліції Олегу Лакусті та старшому сержанту служби цивільного захисту Андрію Кошовцю.

Володимир Зеленський також передав ордени «Золота Зірка» членам сімей воїнів, яких удостоєно звання Героя України посмертно. Найвищі державні нагороди вручено рідним старшого лейтенанта Артема Слісарчука, старшого солдата Сергія Сови, старшого лейтенанта Павла Усова, старшого лейтенанта Михайла Чупріна, майора Олександра Крикуненка, полковника Юрія Юрчика, полковника поліції Михайла Куратченка та молодшого сержанта служби цивільного захисту Іллі Ахметгарєєва.

Державними нагородами та почесними званнями були відзначені цивільні громадяни України: волонтери, лікарі, енергетики, педагоги.

Крім того, Президент вручив бойові прапори 3-й окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ, 5-й окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ, 15-му мобільному прикордонному загону Державної прикордонної служби України та Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».

У церемонії також взяли участь: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, представники дипломатичного корпусу.