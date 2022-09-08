Президент нагородив журналістів, які борються за Україну на воєнному та інформаційному фронті

Президент України Володимир Зеленський вручив журналістам та іншим представникам ЗМІ державні нагороди за мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

Під час церемонії, яка відбулася в Маріїнському палаці в Києві, Глава держави подякував медійникам за їхню роботу в цей важливий час боротьби за незалежність і суверенітет України.

Президент зазначив, що з першого дня повномасштабного вторгнення Росії українські та іноземні журналісти розповідали світові правду про те, що відбувається в Україні, об’єднуючи як українців, так і громадян інших держав довкола підтримки нашої країни.

«Допомогли об’єднати Європу і весь світ, переконати невпевнених лідерів деяких держав у нашій здатності перемогти і донести, заради чого ми воюємо», – сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що в умовах повномасштабної агресії Росії проти України не лише на фронті, а й в інформаційній сфері, що переповнена ворожою пропагандою, донести правду – досить складне завдання.

«І я хочу всім вам подякувати: ми виграли цю інформаційну війну. Вона ще не закінчилася, але наразі ми перемогли багатомільйонні вливання РФ в інформаційні атаки проти нас по всьому світу», – переконаний Глава держави.

Президент зауважив, що багато журналістів загинули на цій війні під час виконання своїх обов’язків. Присутні вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання.

Водночас він наголосив, що внесок журналістів у боротьбу України за свободу й незалежність дуже вагомий, незалежно від того, де кожен з них працював – на фронті чи в тилу.

«Сьогодні однаково є героями всі ті, хто живий і хто назавжди залишиться в пам’яті. Ті, хто був і є на фронті, і ті, хто з 24 лютого не покинув свою державу й доносив правду в цивільному секторі», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський вручив журналістам та іншим представникам засобів масової інформації державні нагороди, якими вони були відзначені з нагоди Дня Незалежності за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені в захисті суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку.

Також були відзначені іноземні журналісти за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.