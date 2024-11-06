Президент: Нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах

З моменту липневого саміту Європейської політичної спільноти (ЄПС) відбулася значна ескалація війни з боку Росії – залучення північнокорейських військ. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на п’ятому саміті ЄПС у Будапешті.

Глава держави наголосив, що концепція «мир завдяки силі» вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність, і зараз вона потрібна знову.

Президент подякував усім присутнім у залі за підтримку України та українського народу, а також за відстоювання права нашої країни використовувати кошти з російських активів для захисту від російської агресії.

«Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з лідерів обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати», – сказав він.

Володимир Зеленський закликав лідерів країн підштовхнути Росію до справедливого миру, знайти механізм для того, щоб російські активи якомога швидше почали працювати на Україну, та обмежити здатність держави-агресорки отримувати прибутки від продажу нафти і її можливість обходити санкції.

«Рахунок за цю війну треба виставляти росіянам, а не Україні. Щоб Росія більше не могла висувати свої фальшиві претензії всім навколо – від країн Балтії до Балкан. Будь-яка країна, будь-який лідер, що поважає міжнародне право й сидить за цим столом, має розуміти, що хижаки завжди вимагають щораз більшої й більшої здобичі», – наголосив Президент.

У четвер у Будапешті (Угорщина) проходить п’ятий саміт Європейської політичної спільноти, яка була заснована у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перший саміт відбувся у жовтні 2022 року в Чехії, другий – торік у червні в Молдові, третій – у жовтні в Іспанії, четвертий – цьогоріч у липні у Великій Британії.