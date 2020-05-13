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Звернення Президента України щодо послаблення карантину

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Президент наполягає на страхуванні всіх медиків на передовій та підтримує ідею залучення волонтерів на час виходу з карантину

26 травня 2020 року - 13:48

Президент наполягає на страхуванні всіх медиків на передовій та підтримує ідею залучення волонтерів на час виходу з карантину

В Україні за останню добу кількість тих, хто одужав від коронавірусної інфекції COVID-19, перевищила число тих, хто захворів: 341 та 339 осіб відповідно. Ця мінімальна перевага та зменшення кількості хворих навіть при збільшенні тестувань свідчать про позитивну тенденцію на шляху до подолання епідемії, зазначив Президент Володимир Зеленський на традиційній нараді з представниками Кабінету Міністрів і головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню COVID-19.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про новацію Італійської Республіки із залучення волонтерів для допомоги у дотриманні заходів безпеки.

«Це дуже хороша ідея. Підтримую її втілення в Україні. Волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції, носіння масок. Таким чином, виходячи з карантину, ми пам’ятали б, що загроза все ще існує й треба дотримуватися правил безпеки», – сказав Володимир Зеленський.

Також Президент порушив питання страховок для лікарів, які борються з коронавірусною інфекцією.

«Ми говорили про хороший приклад Луганської облдержадміністрації, яка застрахувала всіх медиків, котрі працюють на передовій. Я вже наголошував, що це треба втілити по всій Україні. Будь ласка, зберіть усі документи, які дадуть зрозуміти, коли наші лікарі будуть застраховані», – звернувся Президент до міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

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