Президент: Ніхто не розуміє, наскільки важкий COVID-19, поки не захворіє рідна людина

Президент Володимир Зеленський наголошує, що кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Україні за добу перетнула позначку 2 тис. осіб, і закликає українців уникати масових скупчень людей та не нехтувати заходами безпеки, зокрема носінням масок. Про це Глава держави сказав під час спілкування з представниками ЗМІ на Миколаївщині.

Президент зазначив, що на COVID-19 перехворіли його дружина та син.

«Якщо діти переносять вірус більш-менш нормально, то дорослі – дуже складно. Навіть ті дорослі, які, скажімо так, молоді та здорові, які займаються спортом. Тому всім бажаю здоров’я та всіх прошу бути обережними», – зауважив Володимир Зеленський.

Він звернув увагу на те, що люди переважно перестали дотримуватися карантинних заходів.

«Ніхто нічого не боїться. Але повірте мені та нашій сім’ї – ніхто не боїться, поки в тебе хтось поруч не захворів», – поділився Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що за минулу добу в Україні виявлено понад 2100 нових хворих на COVID-19.

«Ми вже на хвилі за дві тисячі заражень. Це дуже небезпечно», – наголосив він.

Тому Президент закликав громадян дотримуватися заходів індивідуального захисту та уникати скупчень.

«Зараз усе залежить від людей – ходіть у масках і просто будьте обережні. При всій повазі до всіх людей, до вірян, але в церквах, будь ласка, обережно. На весіллях, будь ласка, обережно. Усюди, де є велике скупчення людей… Поки рідна людина не захворіє, ніхто не розуміє, наскільки важко витримати це, наскільки важко нашій медицині», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент додав, що зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію вимагатиме збільшення місць в інфекційних відділеннях лікарень.

Щодо створення вакцини Глава держави наголосив, що на початку пандемії Україна технічно не могла її розробити. Однак нині Міністерство охорони здоров’я та Прем’єр-міністр збирають науковців, щоб створити окремий спеціальний центр, у якому найкращі фахівці країни працюватимуть над тим, щоб у майбутньому ми були готові до будь-яких викликів.

«Питання глобальне – про науку, про медицину, про розробку вакцин на майбутнє, тому це завдання вже поставлене», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що Україна готова надати свої виробничі потужності для виготовлення вакцини від коронавірусної інфекції, якщо така буде розроблена в тій чи іншій країні та визнана міжнародною експертною спільнотою.

«Зараз уже є в нас декілька підприємств, які готові масово виробляти. І ми розмовляємо з деякими країнами, які є розробниками вакцини, про те, що якщо нам вдасться отримати вакцину в тієї чи іншої країни, ми готові її масово виробляти, допомагаючи іншим країнам, і перш за все – українцям», – розповів Президент.