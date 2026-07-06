Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО посилення протиповітряної оборони України для захисту від російської балістики

В Анкарі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави подякував Марку Рютте за особисту підтримку та допомогу Україні й Українському народові.

Володимир Зеленський поінформував про наслідки російських атак на українські міста й громади. Лідери обговорили захист українців та українок від російської балістики й необхідність термінового постачання ракет до систем ППО.

«Завтра ми говоритимемо з Президентом Трампом про різні питання, зокрема й про це. Зараз найважливіше – знайти спосіб, як якомога швидше отримати якомога більше ракет для систем Patriot. Звичайно, ми бачимо й відчуваємо слабкість Росії. Але цього недостатньо. Потрібно більше тиску, більше антибалістики та більше санкцій проти Росії», – зазначив Глава держави.

Президент і Генеральний секретар НАТО говорили про додаткові внески країн – членів Альянсу в програму PURL і зусилля для створення Антибалістичної коаліції. Лідери узгодили кроки, які допоможуть зміцнити спроможності для протидії балістиці.

Марк Рютте відзначив успіхи українських воїнів на полі бою, які завдають Росії великих втрат у живій силі, та результати далекобійних санкцій.

«Те, що ми спостерігаємо протягом останніх кількох місяців, те, що робите ви, – це справді вражає. Ви успішно завдаєте ударів по російській енергетичній інфраструктурі, російській оборонній інфраструктурі глибоко всередині Росії. Зараз їхнє просування значно сповільнилося. Ви стали набагато успішнішими й безпосередньо на фронті», – зазначив він.

Крім того, ішлося про спільне виробництво зброї та посилення оборонної співпраці між Україною і країнами НАТО.

Володимир Зеленський і Марк Рютте домовилися оперативно співпрацювати щодо всіх обговорених під час зустрічі питань.