Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента
30 вересня 2025 року - 21:33

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Португалії оборонну підтримку України

2 жовтня 2025 року - 19:46

Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністеркою Данії спілкування з журналістами

2 жовтня 2025 року - 19:34

Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО протидію російським провокаціям і наповнення ініціативи PURL новими внесками

2 жовтня 2025 року - 18:47

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон обговорили інструменти для використання заморожених російських активів для захисту й відновлення України

2 жовтня 2025 року - 18:18

Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти
2 жовтня 2025 року - 11:20

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави відзначив важливість ініціативи PURL, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти країн – членів НАТО. У межах програми Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, Німеччина та Канада профінансували чотири пакети на суму понад 2 млрд дол. Під час зустрічі обговорили збільшення кількості держав, які робитимуть внески та братимуть участь у PURL.

Окрему увагу приділили загрозам з боку Росії, зокрема обговорили інциденти з російськими дронами в небі європейських країн.

Володимир Зеленський і Марк Рютте узгодили подальші кроки, скоординували позиції в межах співпраці України й НАТО та обговорили наступну зустріч у форматі «Рамштайн», яка відбудеться на рівні міністрів оборони.

Участь Президента України в сьомому саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені, 2 жовтня 2025 року.
