Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО протидію російським провокаціям і наповнення ініціативи PURL новими внесками

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави відзначив важливість ініціативи PURL, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти країн – членів НАТО. У межах програми Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, Німеччина та Канада профінансували чотири пакети на суму понад 2 млрд дол. Під час зустрічі обговорили збільшення кількості держав, які робитимуть внески та братимуть участь у PURL.

Окрему увагу приділили загрозам з боку Росії, зокрема обговорили інциденти з російськими дронами в небі європейських країн.

Володимир Зеленський і Марк Рютте узгодили подальші кроки, скоординували позиції в межах співпраці України й НАТО та обговорили наступну зустріч у форматі «Рамштайн», яка відбудеться на рівні міністрів оборони.