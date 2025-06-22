Президент обговорив із лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії оборонне зміцнення України

У Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував лідерам країн Північної Європи за тісну координацію та відданість зусиллям для досягнення справедливого і сталого миру.

Серед ключових тем зустрічі – збільшення військової підтримки України, передусім посилення ППО для захисту життів. Лідери обговорили потреби українських воїнів для формування наступних оборонних пакетів.

Крім того, ішлося про розвиток спільного оборонного виробництва України та країн Північної Європи.

За словами Володимира Зеленського, українськими пріоритетами є виробництво далекобійних безпілотників і ракет в Україні, яке вже фінансово підтримують північноєвропейські партнери.