Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір – звернення Президента
10 вересня 2025 року - 20:36

ностанні новини

Росія має повірити, що США та Європа не дозволять їй воювати – Президент під час виступу на щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія»

12 вересня 2025 року - 17:28

Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне – виступ Президента на щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія»

12 вересня 2025 року - 17:21

Протидія російським дронам та євроінтеграція України: Володимир Зеленський зустрівся з Радославом Сікорським

12 вересня 2025 року - 16:51

Президент обговорив із міністром закордонних справ Данії подальшу підтримку України

12 вересня 2025 року - 16:29

Участь Президента у щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія»
12 вересня 2025 року - 17:16

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном.

«Ми вдячні вам, вашому уряду, парламенту, Прем’єр-міністерці, народу Данії. У нас дуже добрі відносини з Данією. Ми дуже цінуємо те, що Україна й наші люди мають таку велику підтримку від таких друзів, як Данія», – зауважив Глава держави.

Під час зустрічі обговорили напад Росії на Польщу дронами. Володимир Зеленський наголосив, що найкращою відповіддю на агресію має стати спільне посилення ППО та створення надійного повітряного щита над Європою.

Також обговорили посилення санкційного тиску на Росію. Президент акцентував, що Україна очікує якнайшвидшого ухвалення 19-го пакета санкцій Євросоюзу.

Окремо йшлося про продовження оборонної підтримки України, участь Данії в ініціативі PURL і спільне виробництво зброї.

Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що Данія вже виділила майже 10 млрд євро на допомогу Україні, та запевнив, що його країна продовжить надавати підтримку.

«Ми усвідомлюємо, що боротьба в Україні – це не лише заради українців, але й заради нас. Ми нарощуємо наші сили», – сказав він.

Особлива увага – підтримці України на шляху до членства у Європейському Союзі під час данського головування у Раді Євросоюзу, зокрема відкриттю першого кластера одночасно для України та Молдови.

