Президент обговорив із міністром закордонних справ Данії подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном.

«Ми вдячні вам, вашому уряду, парламенту, Прем’єр-міністерці, народу Данії. У нас дуже добрі відносини з Данією. Ми дуже цінуємо те, що Україна й наші люди мають таку велику підтримку від таких друзів, як Данія», – зауважив Глава держави.

Під час зустрічі обговорили напад Росії на Польщу дронами. Володимир Зеленський наголосив, що найкращою відповіддю на агресію має стати спільне посилення ППО та створення надійного повітряного щита над Європою.

Також обговорили посилення санкційного тиску на Росію. Президент акцентував, що Україна очікує якнайшвидшого ухвалення 19-го пакета санкцій Євросоюзу.

Окремо йшлося про продовження оборонної підтримки України, участь Данії в ініціативі PURL і спільне виробництво зброї.

Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що Данія вже виділила майже 10 млрд євро на допомогу Україні, та запевнив, що його країна продовжить надавати підтримку.

«Ми усвідомлюємо, що боротьба в Україні – це не лише заради українців, але й заради нас. Ми нарощуємо наші сили», – сказав він.

Особлива увага – підтримці України на шляху до членства у Європейському Союзі під час данського головування у Раді Євросоюзу, зокрема відкриттю першого кластера одночасно для України та Молдови.