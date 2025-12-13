Заява Президента України під час спільного з Премʼєр-міністром Нідерландів спілкування з журналістами

Дорогий пане Премʼєр-міністре!

Шановні пані та панове журналісти!

Усі присутні!

Я передусім дякую Нідерландам за незмінну та принципову підтримку для України – за те, що ви дійсно допомагаєте нам. І це дійсно впливає – впливає на те, як ми можемо захищати життя. Вчора й сьогодні в нас були дуже хороші зустрічі з Діком – і ми говорили в Берліні з іншими лідерами, сьогодні теж дуже предметно все. І це одна з найбільш важливих якостей відносин із вами, відносин з Нідерландами. Ви завжди предметні й завжди допомагаєте нам, і правильно допомагаєте нам. Саме те, що Україні потрібно в той чи інший момент.

Я вдячний Нідерландам за всю оборонну та політичну підтримку на всіх майданчиках абсолютно, яку Україна отримує від початку цього вторгнення. Окремо хочу подякувати за нещодавній пакет оборони – це 700 мільйонів євро на оборону. Дуже дякую тобі, Діку, і ми дякуємо всім – передусім це підтримка ваших людей. Також ми цінуємо, що ви відповідально ставитеся до теперішнього часу в глобальній політиці, і це має прояв, зокрема, у вашій підтримці для програми PURL, яка дозволяє нам купувати американську зброю. Передусім це ракети для ППО, це потрібні речі. Не тільки ППО, хоча під час зимових атак, масованих атак Російської Федерації це пріоритет. І також є інша зброя, якої немає у Європі і яку ми зараз можемо тільки купувати у США. Працюємо, щоб було й спільне оборонне виробництво, зокрема сучасних дронів, в Україні та Нідерландах. Україна захищає свою незалежність, захищає життя своїх людей, і тому кожен крок на підтримку зараз має особливе значення.

Я поінформував Премʼєр-міністра і всіх наших партнерів цими днями про реальну ситуацію на полі бою. Росія постійно намагається створити хибне враження на фронті. Але наші воїни, наші підрозділи роблять неймовірні речі й захищають наші позиції, як би складно їм не було – а це точно дуже непросто, навіть проти особливо жорстоких масованих російських штурмів. Путін ніколи не рахував життя своїх людей і свої втрати на фронті, а зараз, коли він хоче використати кожен метр як аргумент на перемовинах, втрати для нього значать іще менше. Російські штурми дійсно важкі. Але ми тримаємо позиції, і це нам значно допомагає, зокрема, у діалозі, у політичному діалозі серед лідерів, безумовно, передусім з партнерами зі Сполучених Штатів. Я хочу подякувати кожному партнеру у Європі і всім вам у Нідерландах за те, що ви продовжуєте підтримувати наш захист. І також – наше відновлення. Зараз, у зимовий час, російські удари по енергетиці – це одне з основних російських завдань. І постійно треба відновлювати зруйноване, і це наше завдання, і ми це робимо саме так. І я дякую, що ви зберігаєте й таку підтримку, яка для нас важлива. Україна дійсно відчуває готовність Нідерландів постійно допомагати.

Ще одне.

Наші команди продовжують готувати необхідну інфраструктуру юридичну – про це Премʼєр-міністр уже сказав, але це дуже важливо, – щоб був такий день, коли українці зможуть сказати, що Росія справді несе відповідальність за скоєне – за цю війну, за всі вбивства, за всі страждання. Україна зі свого боку робитиме все, що треба, щоб знайти та притягти до відповідальності російських убивць. Але треба також, щоб і міжнародне право працювало та забезпечувало юридичну відповідальність та відповідні компенсації за втрати. Нідерланди нам у цьому допомагають, важливо, щоб усі інструменти правосуддя спрацювали – від трибуналу щодо російської агресії до Компенсаційної комісії. Дякую ще раз за сьогоднішній день і за кожен день коли, Діку, ваша країна нам і ваш народ нам так сильно допомагають. Дякую за підтримку.