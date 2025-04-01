Президент обговорив із міністром закордонних справ Литви підтримку України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Литовської Республіки Кястутісом Будрісом.

Глава держави подякував за допомогу з боку Литви, зокрема за посилення протиповітряної оборони, інвестиції в українське виробництво далекобійної зброї та тренування воїнів.

«Ми дякуємо вашому народові, Президенту Гітанасу Наусєді, усій вашій команді. Ваш народ продемонстрував значну підтримку із самого початку повномасштабного вторгнення», – зазначив Володимир Зеленський.

Основна тема зустрічі – продовження оборонної та безпекової підтримки України. Зокрема, ішлося про налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав.

Україна потребує військової допомоги та єдності європейських партнерів на шляху до досягнення справедливого та стійкого миру. Володимир Зеленський і Кястутіс Будріс також обговорили посилення санкцій ЄС проти Росії, щоб примусити державу-агресорку закінчити війну.

Президент відзначив підтримку України з боку Литви на євроінтеграційному шляху. Обидві держави мають спільне бачення щодо нагальності відкриття якнайбільшої кількості переговорних кластерів цьогоріч.