Президент обговорив із представниками Палати депутатів Парламенту Чехії продовження підтримки України

У Празі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Палати депутатів Парламенту Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою та заступниками Голови Палати депутатів – представниками всіх політичних партій Вєрою Коваржовою, Яном Бартошеком, Яном Скопечеком, Ольгою Ріхтеровою, Карелом Гавлічеком, Алешем Ючелкою та Павелом Жачеком.

Глава держави відзначив участь Маркети Пекарової-Адамової в Парламентському саміті Кримської платформи минулого року та ухвалення Палатою депутатів вже п’яти резолюцій на підтримку України.

«Ми вдячні, що у нас є такі друзі та партнери. Хочу подякувати Парламенту Чехії, усім партіям за підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, за резолюції на підтримку України», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що наша країна продемонструвала готовність досягти справедливого і тривалого миру дипломатичним шляхом. Проте РФ відмовляється прийняти пропозицію про повне та безумовне припинення вогню на 30 днів.

Під час зустрічі також ішлося про збереження санкцій проти Росії, допоки триває її агресія. Україна розраховує на швидке прийняття 17-го санкційного пакету ЄС, зокрема проти енергетичного та банківського секторів РФ.

Також наша країна розраховує на підтримку практичного та ефективного продовження переговорів про вступ у ЄС.

Володимир Зеленський відзначив особисту залученість Маркети Пекарової-Адамової до реалізації гуманітарних проєктів в українських лікарнях, зокрема постачання необхідного обладнання, участь чеських медиків у лікуванні та реабілітації українських воїнів.

Маркета Пекарова-Адамова наголосила, що Палата депутатів Парламенту Чехії продовжуватиме підтримувати Україну на всіх рівнях.

«Ця зустріч відбулася з усіма моїми колегами, усіма представниками, заступниками спікера парламенту, включно з колегами з опозиції, що також дуже важливо, щоб ми продемонстрували нашу єдність і засудили російську агресію проти України», – підсумувала вона.