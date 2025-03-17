Президент обговорив із Прем’єр-міністром Фінляндії оборонну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Глава держави подякував Фінляндії за підтримку України та окремо відзначив 28-й оборонний пакет допомоги на суму 200 млн євро.

Президент поінформував про зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, зокрема розповів про зустріч української та американської делегацій у Джидді.

Володимир Зеленський і Петтері Орпо обговорили продовження оборонної підтримки України, зокрема посилення ППО, постачання артилерійських систем і снарядів, а також інвестиції у виробництво української зброї. Глава держави закликав Фінляндію долучитися до закупівлі українського озброєння за данською моделлю.

Президент висловив сподівання, що Меморандум про взаєморозуміння щодо оборонного співробітництва, який підписали міністри оборони України та Фінляндії 13 березня, сприятиме зміцненню оборонних спроможностей обох держав.

Крім того, ішлося про залучення якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій до коаліції укриттів цивільного захисту та участь Фінляндії у відбудові України.