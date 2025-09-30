Президент:

Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента
Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента

30 вересня 2025 року - 21:33

Президенти України та Кіпру обговорили оборонну співпрацю й реалізацію спільних інфраструктурних проєктів

2 жовтня 2025 року - 20:26

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Португалії оборонну підтримку України

2 жовтня 2025 року - 19:46

Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністеркою Данії спілкування з журналістами

2 жовтня 2025 року - 19:34

Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО протидію російським провокаціям і наповнення ініціативи PURL новими внесками

2 жовтня 2025 року - 18:47

Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти
Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20

Президент обговорив із Прем'єр-міністром Португалії оборонну підтримку України

2 жовтня 2025 року - 19:46

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Португалії оборонну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Глава держави подякував Португалії за послідовну підтримку України із самого початку повномасштабного російського вторгнення та окремо відзначив фінансову допомогу для Шкіл Супергероїв у лікарнях Чернігова та Черкас.

Сторони обговорили подальшу оборонну підтримку, зокрема нові пакети допомоги.

Володимир Зеленський закликав Португалію долучитися до ініціативи PURL. Крім того, лідери говорили про розвиток інструменту SAFE і можливості, які він дає для посилення оборонних спроможностей.

Лідери окремо обговорили готовність Португалії взяти участь у відновленні України.

Володимир Зеленський запросив Луїша Монтенегру відвідати нашу країну з візитом.

Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20
Участь Президента України в сьомому саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені, 2 жовтня 2025 року.
