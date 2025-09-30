Президент обговорив із Прем’єр-міністром Португалії оборонну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.
Глава держави подякував Португалії за послідовну підтримку України із самого початку повномасштабного російського вторгнення та окремо відзначив фінансову допомогу для Шкіл Супергероїв у лікарнях Чернігова та Черкас.
Сторони обговорили подальшу оборонну підтримку, зокрема нові пакети допомоги.
Володимир Зеленський закликав Португалію долучитися до ініціативи PURL. Крім того, лідери говорили про розвиток інструменту SAFE і можливості, які він дає для посилення оборонних спроможностей.
Лідери окремо обговорили готовність Португалії взяти участь у відновленні України.
Володимир Зеленський запросив Луїша Монтенегру відвідати нашу країну з візитом.