Президент обговорив з амбасадорами UNITED24 посилення міжнародної підтримки України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24, які приїхали до Києва для участі в саміті з нагоди другої річниці її заснування.

На зустрічі були присутні: астронавт NASA Скотт Келлі, актор Міша Коллінз, футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, оператор-постановник гурту Imagine Dragons, амбасадорів UNITED24, Тай Арнольд, а також історик Сергій Плохій, кінорежисер і сценарист Даріус Мардер, режисер і кінопродюсер Даг Лайман.

Глава держави подякував усім причетним до платформи за допомогу нашій країні.

«Сподіваюся, що й надалі ми можемо розраховувати на вашу підтримку. Важливі збори, результати, але найважливіше – це підтримка людей, їхнього морального духу та стійкості», – зазначив Володимир Зеленський.

Міша Коллінз наголосив, що з першого візиту в Україну вражений неймовірною стійкістю українців. Він усюди розповідає про те, що немає жодного способу, у який РФ може перемогти таку пристрасть і єдність, що їх демонструють українські громадяни з перших днів війни.

«Сьогодні дуже важливо продовжувати надсилати меседж, що ми не покинемо наших друзів. Ми маємо залишатися з Україною, і це дуже важливо чути українцям», – сказав він.

Перший амбасадор UNITED24 Андрій Шевченко зауважив, що зокрема й на прикладі спорту можна помітити, як росіяни намагаються чинити вплив на різні сфери.

«І це важлива битва, яку ми разом із колегами маємо виграти. Адже спорт є дуже важливим механізмом, який можна використовувати для різних цілей», – переконаний він.

Американський астронавт Скотт Келлі наголосив, що кошти, які Сполучені Штати Америки виділяють на оборонну підтримку України, залишаються у США.

«Я вважаю, що це величезні інвестиції. І людям у Сполучених Штатах Америки справді потрібно краще це зрозуміти. Це не означає, що ми відправляємо в Україну 60 мільярдів доларів. Більшість цих грошей витрачається у США», – пояснив він.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що важливо привертати максимальну увагу до Глобального саміту миру.

«Для нас надзвичайно важливо, щоб цей Саміт був успішним. Ми думаємо, що це будуть реальні кроки, щоб зупинити війну та встановити справедливий мир на нашій землі, повернути наших людей, повернути наших незаконно депортованих дітей. І, звичайно, ваш голос і ваша підтримка будуть надзвичайно важливими», – наголосив Андрій Єрмак.