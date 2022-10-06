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Президент обговорив з генеральним директором МАГАТЕ питання безпеки на Запорізькій АЕС

6 жовтня 2022 року - 19:40

Президент обговорив з генеральним директором МАГАТЕ питання безпеки на Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Глава держави відзначив важливість звіту місії МАГАТЕ за підсумками відвідання Запорізької АЕС.

«Дякую за те, що ваші співробітники працюють на місці з українськими фахівцями», – сказав Володимир Зеленський.

Президент висловив подяку Рафаелю Гроссі за допомогу у звільненні генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова, якого викрали російські військові.

Глава держави зазначив, що рішення Президента РФ про передачу Запорізької АЕС у федеральну власність Росії має бути засуджене з боку МАГАТЕ, адже це фактично міжнародне рейдерство.

«Ми дуже чекали на жорстку заяву МАГАТЕ щодо цього. Суспільство дуже чекає на це засудження. У моєму особистому розумінні це – рейдерство», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, єдиною можливістю гарантувати радіаційну безпеку станції, України та Європи є повна демілітаризація території ЗАЕС. Адже, як наголосив Глава держави, там досі перебувають до 500 російських бойовиків.

Володимир Зеленський також зробив акцент на важливості відновлення роботи Запорізької АЕС, що дасть нашій державі змогу забезпечити електроенергією не лише українських, а і європейських споживачів.

Рафаель Гроссі зі свого боку наголосив, що рішення Президента РФ про передачу Запорізької АЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права. Щодо всіх питань, пов’язаних зі станцією, МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною.

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