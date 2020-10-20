Президент обговорив з послами країн G7 шляхи виходу з конституційної кризи в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч з послами країн «Великої сімки» (G7) та Європейського Союзу, акредитованими в Україні.

До розмови також долучилися керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Зустріч була присвячена питанням виходу з кризи, яку спричинив своїми останніми рішеннями Конституційний Суд України, функціонуванню Національного антикорупційного бюро та проведенню ефективної судової реформи.

Президент наголосив, що категорично не сприймає останні рішення Конституційного Суду.

«Я категорично не сприйняв нещодавнє рішення Конституційного Суду щодо скасування частини положень антикорупційного законодавства. Воно фактично «обнулило» всю систему боротьби з корупцією», – заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що першочерговим завданням української влади було забезпечити безперервну діяльність антикорупційних органів та відновити роботу системи електронного декларування.

Глава держави нагадав, що нещодавно з цього питання мав детальну розмову з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, який запропонував експертизу комісії у цій складній ситуації.

Крім того, Володимир Зеленський представив конкретні кроки для виходу з конституційної кризи. Серед них – відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, повернення всіх контрольних функцій до НАЗК і вирішення питання Конституційного Суду.

Окремо Президент наголосив, що перед українською владою стоїть більш стратегічне завдання – реформа судової системи.

«Переконаний, що є нагальна потреба відновити довіру громадян України до судової системи. Саме зараз – найкращий час для реалізації судової реформи», – сказав Глава держави.

Він розповів, що була поновлена робота Комісії з питань правової реформи при Офісі Президента, робота якої спрямована, зокрема, на реформування судової влади в Україні. Також наразі проходять консультації з міжнародними партнерами щодо відповідних законодавчих ініціатив.

Посли G7 наголосили, що підтримують зусилля Президента для реалізації судової реформи, яка є ключовим чинником для переходу України на новий рівень євроінтеграції. Також дипломати повністю підтримали швидку реакцію української влади на рішення Конституційного Суду України.

Сторони погодилися, що потрібно забезпечити процедуру чесного та прозорого відбору нових суддів КСУ.

Окремо учасники обговорили загрози, які стоять перед Національним антикорупційним бюро України через рішення Конституційного Суду.

Президент наголосив, що визнання неконституційними окремих положень Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» наразі не створює жодних загроз, що можуть вплинути на легітимність і незалежність як НАБУ, так і його чинного директора.

«Рішення Конституційного Суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді», – заявив Президент.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник зазначив, що повністю погоджується з позицією Глави держави та Офісу Президента України щодо відсутності чинників, які критично впливають на роботу органу. І що рішення КСУ нині не впливає на спроможність НАБУ виконувати обов’язки незалежно та ефективно. Водночас НАБУ спільно з владою опрацьовуватиме низку потенційних загроз, які можуть створити юридичні колізії через рішення КСУ у майбутньому.

Посли G7 наголосили, що такі системні зустрічі з Главою держави та керівником Офісу Президента щодо актуальних питань є основою для ефективної співпраці.