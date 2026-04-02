Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Продовжуємо працювати з країнами, які перебувають під ударами іранського режиму: є нові домовленості – звернення Президента

2 квітня 2026 року - 20:46

Переглянути всі відео
ностанні новини

фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Сирії

5 квітня 2026 року - 18:23

Перейти до всіх галерей

Президент обговорив зі Вселенським Патріархом Варфоломієм підтримку України та зусилля для досягнення достойного миру

У Стамбулі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Глава держави привітав Його Всесвятість із прийдешнім Великоднем і подякував за підтримку та постійні молитви за Україну й українців. Володимир Зеленський висловив окрему вдячність за підтримку родин українських військових та ініціативи «Тепло для України», яка забезпечує енергетичне обладнання для постраждалих регіонів.

Однією з основних тем обговорення під час зустрічі були долі українських дітей і те, що вони змушені переживати через російську агресію. Вселенський Патріарх Варфоломій наголосив, що він постійно молиться за всіх українських дітей, зокрема за тих, яких викрала Росія, і за всіх українців, яких росіяни утримують у полоні.

Президент поінформував про переговорний процес для досягнення достойного миру, зокрема про контакти з американською командою.

Також під час зустрічі обговорили розвиток церкви в Україні.

Вселенський Патріарх Варфоломій висловив співчуття у звʼязку зі смертю Почесного Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Президент запросив Його Всесвятість приїхати до України з візитом і зазначив, що саме цього року наша країна відзначатиме 35 років відновлення незалежності. Вселенський Патріарх Варфоломій подякував за запрошення й додав, що цьогоріч виповнюється і 35 років з початку його патріаршого служіння. За його словами, ці дві дати можна було б обʼєднати для відзначення разом.

Версія для друку