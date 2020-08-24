Президент оглянув відновлення інфраструктурних об’єктів у межах «Великого будівництва»: Приємно бачити, що Дніпропетровщина будується

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва та реконструкції доріг, що здійснюється в межах Національної програми «Велике будівництво».

Зокрема, Володимир Зеленський оглянув ділянку автошляху М-04 Дніпро – Кривий Ріг, протяжність якої на Дніпропетровщині становить 299 км.

Дорожники розповіли, що наразі ремонтують 44 км траси. На ділянках з відфрезерованим асфальтом прокладають вирівнювальний шар дорожнього покриття. Крім того, видаляють чагарники по всій протяжності ділянки та проводять демонтажні роботи.

Планується також ремонт 75,4 км дороги М-04, від Криничанського посту поліції до межі з Кіровоградською областю. Наразі тривають тендерні процедури щодо визначення підрядника.

Загалом у області понад 9 тис. км доріг державного та місцевого значення й 675 мостів.

Згідно з планом, у 2020 році на Дніпропетровщині планують побудувати та ввести в експлуатацію 248 км доріг державного значення.

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко розповів Президентові, що капітальний ремонт доріг місцевого значення цьогоріч обходиться на 15-20% дешевше, ніж торік, при дотриманні високої якості дорожнього покриття.

«Тобто ми дешевше будуємо один кілометр місцевих доріг порівняно з 2019 роком. За умови фінансування та належної роботи ми можемо за ці чотири роки зробити близько двох з половиною тисяч кілометрів місцевих і національних доріг. Це буде зовсім інша якість транспортування для людей», – сказав Олександр Бондаренко.

«Приємно бачити, що Дніпропетровська область та Дніпро будуються в рамках «Великого будівництва». Ми знаємо цей регіон з дитинства, і всі дороги, яких не було з нашого дитинства. Тому я дуже радий, що всі ці принципово важливі дороги будуються, завершуються чи починають будуватися в цьому році», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після огляду інфраструктурних об'єктів Дніпропетровщини.

Глава держави акцентував увагу на необхідності створення умов, щоб до наступного курортного сезону мешканці Дніпропетровської області могли дістатися Азовського та Чорного морів якісними дорогами.

«Якісні дороги зв’язують нашу країну», – додав він.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков зазначив, що Національна програма «Велике будівництво», ініційована Президентом, на Дніпропетровщині набрала обертів. Окрім основних ділянок траси М-04, які буде здано в експлуатацію цього року, також запланований ремонт траси Н-11 в напрямку від Кривого Рогу до міста Дніпра.

«31 серпня підписуємо контракт, і розпочинаються роботи, плануємо в цьому році завершити», – констатував Олександр Кубраков та додав, що повністю буде зроблено ще дві ділянки цієї дороги у напрямку Миколаєва.

За словами Олександра Кубракова, тривають роботи й на трасах Н-23 в напрямку Кропивницького, Р-73, яка з’єднує Нікополь з Дніпром. Крім того, розпочато роботи на мосту біля Нікополя. Головним об’єктом у області Олександр Кубраков назвав трасу Н-31.

«Перші 30 кілометрів дороги вводимо в експлуатацію, 29 кілометрів сподіваємось розпочати незабаром і забезпечити хоча б проїзд до кінця цього року до межі з Полтавською областю, по якій у цьому році завершується ремонт ділянки протяжністю 80 кілометрів», – наголосив він.

Президент України також зазначив, що в межах «Великого будівництва» в області ремонтується багато шкіл, дитсадочків та стадіонів, і всі вони будуть здані цього року.

«Це теж прекрасний результат. Я вас усіх вітаю з цим результатом», – сказав Володимир Зеленський.