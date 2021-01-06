Президент оголосив 23 січня днем жалоби у зв’язку з трагедією в будинку для літніх людей у Харкові

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 23/2021 «Про оголошення в Україні дня жалоби».

У зв'язку з трагедією, що сталася 21 січня 2021 року внаслідок пожежі в будинку для літніх людей у місті Харкові та призвела до людських жертв, а також з метою вшанування пам'яті загиблих 23 січня в Україні оголошено днем жалоби.

Відповідно до указу, в цей день на всій території України буде приспущено Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Також мають бути скасовані розважально-концертні заходи та внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

«У цій страшній пожежі ми втратили 15 людей. Це були чиїсь батьки та матері, чиїсь бабусі й дідусі. Так, у них позаду було довге життя, але попереду їх точно не мала чекати така жахлива смерть. Ці люди мали право на турботу, догляд та безпеку на схилі своїх років. Щоб гідно вшанувати їхню пам’ять, завтра оголошено день трауру. Бо зайвих громадян в Україні не існує», – сказав Володимир Зеленський.

«Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих», – додав Президент.