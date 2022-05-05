Президент оголосив про запуск United24 – глобальної ініціативи, яка об'єднає людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні

Президент України Володимир Зеленський ініціював створення глобального проекту United24, який має на меті об'єднати людей з усього світу у їхньому бажанні допомогти нашій державі.

Перша складова United24 – однойменна платформа для збору коштів на підтримку України. Головна мета – збільшити обсяги пожертв на користь нашої держави, забезпечити ефективність і прозорість їх розподілу.

«Сьогодні до України прикута увага всього світу. Наша хоробра боротьба проти значно більшого за розміром загарбника, який вдерся на нашу землю, щоб знищити нас, наші європейські цінності, а натомість отримує рішучу відсіч, надихає людей у багатьох країнах. Уряди іноземних держав підтримують Україну в цій боротьбі, надаючи військову, гуманітарну й політичну допомогу. Прості громадяни допомагають нашим переселенцям, які втікають від війни, – відчиняють для українців двері своїх осель, діляться хлібом і одягом, навчають наших дітей. Громадяни різних країн по всій планеті виходять на площі своїх міст із синьо-жовтими прапорами, щоб висловити підтримку українцям, і постійно питають: як іще ми можемо допомогти?» – зазначив Глава Української держави.

За словами Президента, проект United24 дає змогу кожному долучитися до підтримки України й надати реальну допомогу українським громадянам, які постраждали від цієї несправедливої війни.

«Кожен може зробити пожертву в один клік із будь-якої країни. Це можуть бути як окремі свідомі громадяни, підприємці, так і великі технологічні корпорації. Ми щодня б’ємося з ворогом, виборюючи цінності свободи та демократії, і United24 стане саме тим цифровим сервісом, який об'єднає весь цивілізований світ задля підтримки України», – сказав Володимир Зеленський.

United24 має на меті об’єднати весь світ для підтримки України – від урядів держав до міжнародних фондів, від промислових гігантів до модних брендів, від зірок кіно та музики до громадських і політичних діячів, а також громадян різних країн світу.

Завдання фандрейзингової платформи United24 – стати головним вікном для збору благодійних пожертв на підтримку нашої держави. Допомога розподілятиметься за трьома напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна й медична допомога, відбудова України.

Усі кошти спрямовуватимуться на рахунки Національного банку України, закріплені за профільними міністерствами. Звітність про збір коштів надаватиметься НБУ кожні 24 години. Про призначення та розподіл коштів міністерства звітуватимуть раз на тиждень.

За ефективне використання пожертв відповідають Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство інфраструктури. Відповідальним за діяльність United24 з боку уряду призначено віце-прем'єр міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Консалтингово-аудиторська компанія «Делойт Україна», яка є частиною міжнародної мережі «Делойт», приєднується до платформи United24. Один зі світових лідерів галузі, який входить «великої четвірки» аудиторських компаній, щоквартально перевірятиме зведений звіт усіх міністерств.

Команда ініціативи забезпечуватиме постійне висвітлення звітності як на платформі United24, так і на офіційних сторінках ініціативи в соціальних мережах.

Невдовзі до платформи зі збору коштів United24 додадуться інші проекти та програми.