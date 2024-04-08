Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Максимум уваги зараз Харкову: енергетичній ситуації, підтримці людей та бізнесів – звернення Президента України
Максимум уваги зараз Харкову: енергетичній ситуації, підтримці людей та бізнесів – звернення Президента України

8 квітня 2024 року - 19:35

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент ознайомився із ситуацією в зоні відповідальності ОУВ «Харків» і вручив нагороди захисникам України

9 квітня 2024 року - 16:17

Фортифікації на Харківщині: Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва

9 квітня 2024 року - 14:58

Розраховуємо на якісне виконання безпекової угоди з Італією – Ігор Жовква

9 квітня 2024 року - 09:20

Максимум уваги зараз Харкову: енергетичній ситуації, підтримці людей та бізнесів – звернення Президента України

8 квітня 2024 року - 19:34

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Харківської області
Робоча поїздка Президента України до Харківської області

9 квітня 2024 року - 14:57

Перейти до всіх галерей

Президент ознайомився із ситуацією в зоні відповідальності ОУВ «Харків» і вручив нагороди захисникам України

9 квітня 2024 року - 16:17

Президент ознайомився із ситуацією в зоні відповідальності ОУВ «Харків» і вручив нагороди захисникам України

На Харківщині Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з командувачем ОУВ «Харків».

Бригадний генерал Юрій Галушкін доповів Главі держави про оперативну обстановку на своєму напрямку та готовність протидіяти потенційним загрозам із боку РФ.

Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та Національної гвардії, які відзначилися під час захисту Харківщини й на Бахмутському напрямку. Володимир Зеленський також нагородив поліцейських і рятувальників, які героїчно ліквідовували наслідки російських ударів по Харкову.

«Маю честь бути сьогодні тут. Харкову нелегко. Але завдяки таким міцним людям, як ви, тут зберігається життя. І я впевнений: буде перемога в Харкові та в усій нашій державі», – наголосив Президент.

ф

Робоча поїздка Президента України до Харківської області

9 квітня 2024 року - 14:57
Версія для друку