Президент ознайомився із ситуацією в зоні відповідальності ОУВ «Харків» і вручив нагороди захисникам України

На Харківщині Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з командувачем ОУВ «Харків».

Бригадний генерал Юрій Галушкін доповів Главі держави про оперативну обстановку на своєму напрямку та готовність протидіяти потенційним загрозам із боку РФ.

Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та Національної гвардії, які відзначилися під час захисту Харківщини й на Бахмутському напрямку. Володимир Зеленський також нагородив поліцейських і рятувальників, які героїчно ліквідовували наслідки російських ударів по Харкову.

«Маю честь бути сьогодні тут. Харкову нелегко. Але завдяки таким міцним людям, як ви, тут зберігається життя. І я впевнений: буде перемога в Харкові та в усій нашій державі», – наголосив Президент.