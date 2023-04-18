Президент ознайомився з облаштуванням державного кордону України на Волині 

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Волинську область відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони трьох держав: України, Республіки Польща та Республіки Білорусь.

Він ознайомився з облаштуванням державного рубежу на цього напрямку.

Як доповіли Володимиру Зеленському, з метою забезпечення надійного захисту українського кордону та готовності до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження.

Прикордонники продемонстрували обсяг робіт, які були виконані з початку 2022 року задля укріплення кордону з Білоруссю в межах Волинської області.

Президент також оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні. З позиції спостережного поста було продемонстровано, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження здійснюється цілодобовий нагляд за лінією кордону. Главі держави показали системи виявлення безпілотних літальних апаратів.

Президент поспілкувався з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України та вручив їм нагороди, зокрема ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, а також медалі «За військову службу Україні».

«Маю честь бути сьогодні тут, привітати вас, подякувати за захист державного кордону. Хочеться говорити про кордон, перебуваючи саме тут, на Волині, біля кордону України з Білоруссю та Польщею. Ви героїчні та міцні люди. Хочу вам подякувати за захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Хотів би подякувати вам і вашим побратимам. Хочу побажати здоров’я, міцності, а вашим близьким – тепла. Всі ми пишаємося, що в нас є такі міцні прикордонники. Бажаю вам зберегти міць, справедливість і лють, яка є в нас при захисті нашої держави. Бажаю всім тільки перемоги!» – сказав Володимир Зеленський.

Пам’ять загиблих прикордонників вшанували хвилиною мовчання.